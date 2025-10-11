Libreria “Gulliver”, Chiara Emiliozzi parla del suo libro “Un tè con Jane Austen”

Si chiude domenica 12 ottobre il primo tris di incontri autunnali promossi dalla libreria Gulliver di Giorgio Montecchia.

Dopo la presentazione dei libri di Mauro Mogliani (“I sogni di Park”), a cura di Silvio Gobbi, e di Mirko Zilahi (“La stanza delle ombre”), a cura di Mauro Grespini, ecco il terzo appuntamento della serie che vede protagonista la scrittrice Chiara Emiliozzi con il suo ultimo libro dal titolo “Un tè con Jane Austen”.

Introdotta da Maria Cicconi, l’autrice parlerà della sua opera pubblicata da “Giaconi Editore”, nota casa editrice recanatese.

Si tratta di un originale intreccio tra letteratura, introspezione e quotidianità, che rende omaggio all’universo di Jane Austen con leggerezza e profondità. Un romanzo che parla di ripartenze, scelte e piccole magie nascoste tra le pagine di un libro.

Con una scrittura brillante e coinvolgente, Chiara Emiliozzi ci guida in un percorso fatto di libri, tarocchi e nuove prospettive, dove ogni capitolo è un passo verso la riscoperta di sé. Un’opera ideale per chi ama le atmosfere letterarie, l’ironia intelligente e i viaggi interiori.

Fra l’altro l’autrice ha presentato la sua opera anche al Salone del libro di Torino.