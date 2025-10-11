La Settempeda fa 3 su 3 in trasferta, battuto anche il Monticelli: 1-0, gol di Brandi

La Settempeda fa tre su tre in trasferta; il Monticelli conosce un altro ko (il quinto in stagione) dopo aver festeggiato la prima vittoria in campionato una settimana fa. Questo il responso dato dalla sfida fra le due compagini che regala davvero un bel colpo ai biancorossi che confermano l’ottimo passo lontano dal “Soverchia” (tutti successi e con porta inviolata) che fa portare a casa un bottino importante per proseguire la marcia nelle posizioni nobili della classifica (terzo posto consolidato). Successo meritato quello della Settempeda e legittimato da un primo tempo molto positivo ed una ripresa sempre in controllo, gestita al meglio e con attenzione massima. Il divario fra le due squadre, che comunque in campo c’è stato e si è visto, sarebbe potuto essere più ampio se non fossero state sprecate dai settempedani alcune occasioni in ripartenza che avrebbero potuto portare più reti, ma ciò è andare a cercare il pelo nell’uovo in un pomeriggio pieno di note positive, le quali prevalgono su tutto il resto. Ottima la prova corale della squadra, sempre convincente ed autoritaria e che ha mostrato lunghi momenti di bel gioco. Dunque la squadra di Pierantoni è promossa a pieni voti (come i due neo laureati Nicolas Rango e Giorgio Zappasodi) grazie ad una prova di indubbio valore e che dà al gruppo fiducia e forza in vista del prossimo turno casalingo, sicuramente impegnativo, contro l’Azzurra Colli (sabato 18 ottobre ore 15.30).

La cronaca

Ascoli Piceno accoglie la Settempeda impegnata nella lunga trasferta per raggiungere il campo del Monticelli. Sfida da testa coda, così indica l’attuale classifica, con i piceni terz’ultimi ed i maceratesi terzi. Tra gli undici (tre under) della Settempeda che iniziano la sfida c’è spazio per Dutto(esordio dal primo minuto), Sfrappini e Compagnucci mentre sono in panchina Montanari, Bernabei e Tulli. Tra i locali, invece, mister Stallone(in tribuna per squalifica), recupera qualche pedina importante e si affida all’esperto bomber Galli ed a Petrucci e Marini elementi di esperienza e qualità oltre che al 2008 Galiè in mezzo al campo. Si comincia all’insegna dell’equilibrio, con lunga fase di studio e con squadre impegnate a prendere le reciproche misure. Chi ci prova per primo è il Monticelli con Fabi Cannella: sinistro dalla distanza controllato in due tempi da Marchegiani. Dal 20’ la Settempeda sale di tono, prende possesso del campo e gestisce al meglio il pallone. In questa fase emeergono Pagliari e Perez che fanno girare al meglio la squadra. Lo scambio di prima fra Compagnucci e Sfrappini è pregevole con il classe 2006 che si libera per il tiro murato però da un difensore. Al minuto 30 il match si sblocca. Angolo eseguito da Quadrini con palla che scende in area dove dal mucchio sbuca l’ottimo Brandi che con un preciso colpo di testa mette sotto la traversa. Al 37’ Compagnucci sfonda a destra da dove mette un cross rasoterra che raggiunge Guermandi che però non trova la giusta coordinazione per deviare verso la porta. E’ una Settempeda pimpante e convinta quella che mette in difficoltà i locali che, tuttavia, provano a replicare con Petrucci il cui sinistro rasoterra termina sul fondo. Al 40’ bello spunto di Guermandi che trova Perez al limite con tiro a giro dell’argentino che sfiora il palo. Prima del riposo è il Monticelli a costruire una buona azione: Galli imposta allargando verso sinistra per poi ricevere in area un pallone che va ad impattare con il sinistro. Largo di poco. Ripresa con ritmi più blandi e con poche azioni degne di nota almeno fino a metà frazione quando Montanari, entrato da poco, ci prova da lontano con un sinistro velenoso che Canullo non trattiene favorendo così Guermandi che da pochi passi spinge in porta. Il raddoppio sembra cosa fatta, ma l’arbitro su segnalazione dell’assistente di destra annulla per fuorigioco del centravanti biancorosso. Restano dubbi sul gol per il fatto che Guermandi dà l’impressione di partire da dietro e in tempo utile al momento del tiro scoccato dal compagno. Si ricomincia a giocare con il minimo vantaggio in favore della Settempeda che al 27’ va vicina a chiudere i giochi: Montanari crossa da sinistra, Tulli controlla la sfera per poi girarla in area, Quadrini arriva in corsa calciando verso l’angolino basso dove si tuffa Canullo andando a bloccare il rasoterra del capitano ospite. Andando verso l’epilogo del confronto non si vedono cambiamenti di trama né particolari episodi. Il Monticelli non riesce a trovare ritmo, idee e varchi utili; la Settempeda tiene benissimo il campo e grazie all’organizzazione di squadra non corre rischi(la difesa biancorossa risulta ermetica e attenta nel bloccare sul nascere i tentativi, a dire il vero rari, dei biancazzurri di casa) . In realtà sono i settempedani in ripartenza ad avere campo libero da sfruttare e relative occasioni per arrotondare il punteggio e porre fine al match. Manca però quel pizzico di cinismo e di precisione che possa portare allo 0-2 come accade durante il lungo recupero concesso (6’). Prima è Tulli a liberarsi per un tiro che lambisce il palo; poi è Ammora che su di un lungo rilancio di Eugeni può involarsi da solo verso la porta ascolana partendo dalla propria metà campo fino al tentativo in rasoterra per superare Canullo in uscita tempestivo a fermare il pallone. Finisce praticamente qui con la vittoria della Settempeda che è cosa fatta, anche se prima del triplice fischio c’è tempo per annotare l’espulsione di Galli per somma di ammonizioni.

MONTICELLI-SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: pt 30’ Brandi

MONTICELLI: Canullo, Vallorani, Filipponi, Fattori (27′ st Flaiani), Diarra (38’ st Fazzini), Natalini, Petrucci, Galiè (32’ st De Angelis), Galli, Marini (16’ st Vespa), Fabi Cannella (46’ st Crescenzi). A disp. Nardinocchi, Felici, Rociola, Gabrielli. All. Terrani (squalificato Stallone)

SETTEMPEDA: Marchegiani, Dutto, Brandi, Pagliari, Zappasodi, Borgiani (22’ st Ammora), Quadrini (38’ st Eugeni), Perez, Guermandi (22’ st Rango), Compagnucci (17’ st Tulli), Sfrappini (11’ st Montanari). A disp. Giulietti, Monachesi, Sigismondi, Bernabei. All. Pierantoni

ARBITRO: Paoletti di Fermo. Assistenti: Narcisi e Borrino di San Benedetto

NOTE: espulso 51’st Galli per somma di ammonizioni. Ammoniti Filipponi, Vallorani, Dutto, Galli, Diarra, Zappasodi. Angoli 4-2. Recupero pt 3’, st 6

Roberto Pellegrino