Blues, salta concerto di Mark Feltham: il Festival recupererà a settembre

Il San Severino Blues Festival deve rinunciare a un concerto programmato da tempo. Questo a causa di un sopraggiunto problema di salute di uno dei protagonisti della trentesima edizione. Parliamo di Mark Feltham, mitico armonicista dei Nine Below Zero, il quale ha subito un intervento (andato bene) alla corde vocali e non potrà suonare per parecchie settimane. Di conseguenza, il previsto concerto dei Superdownhome assieme ai Nine Below Zero – in calendario per venerdì 13 agosto – non ci sarà.

Ecco, però, già pronta l’alternativa: il prossimo 10 settembre saliranno sul palco di Largo Servanzi a San Severino i Superdownhome con Luke Winslow King e Roberto Luti.