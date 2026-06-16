Castel San Pietro: 29 giugno, anteprima di “IncantoMarche” con Neri Marcorè e un ospite a sorpresa

IncantoMarche 2026 annuncia una nuova data di apertura: domenica 29 giugno, primo appuntamento del format Neri Marcorè “Incontro con…”. Si tratta di un appuntamento speciale, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice di Castel San Pietro, a San Severino. Un evento pensato per celebrare i dieci anni del festival attraverso il dialogo, la condivisione e la scoperta.

Protagonista dell’evento sarà Neri Marcorè, che accompagnerà il pubblico in una conversazione dal tono intimo e informale con un ospite d’eccezione il cui nome resterà segreto fino al 26 giugno. Una scelta che punta a valorizzare l’attesa e la curiosità, trasformando la sorpresa stessa in parte integrante dell’esperienza.

Tra racconti, aneddoti, riflessioni e memorie condivise, l’incontro si svolgerà immerso nella bellezza del paesaggio marchigiano, da sempre elemento distintivo di IncantoMarche. Un’occasione per vivere il festival in una dimensione autentica e partecipata, dove la relazione tra artisti e pubblico diventa protagonista.

L’evento rappresenta la nuova apertura del cartellone 2026 e segna l’inizio di un percorso che proseguirà fino all’8 agosto con il programma già annunciato. “Un inizio speciale, costruito intorno alla sorpresa e alla relazione diretta con il pubblico”, spiegano gli organizzatori: “Un modo per entrare nel decennale di IncantoMarche lasciando spazio all’attesa, alla curiosità e alla meraviglia. Perché a volte la sorpresa è parte del cammino”.

I biglietti per l’appuntamento del 29 giugno sono già disponibili in prevendita su:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/neri-marcore-incontro-conospite-sorpresa-san-severino-marche