Si ferma ai box mister Fabrizio Castori: è positivo al Covid-19

Fabrizio Castori è positivo al covid. È stato proprio il tecnico ad affermarlo. Nei giorni scorsi la Salernitana aveva diramato un comunicato ufficiale nel quale affermava che un suo tesserato era risultato positivo al termine del consueto giro di tamponi programmati. “Cari tifosi, cari salernitani, ho trovato sulla mia strada un avversario a cui non ero preparato: il Covid-19 – ha scritto l’allenatore in una lettera rivolta ai propri sostenitori-. Purtroppo sono io il tesserato del gruppo squadra risultato positivo al virus mercoledì scorso. Voglio innanzitutto rassicurare tutti. Sto abbastanza bene e ci vuole ben altro per abbattermi. In questi giorni sto percependo il grande affetto della Proprietà, dei dirigenti, dei miei collaboratori e di tutti i calciatori. Il Covid ti costringe all’isolamento, ma io non mi sento solo. E non mi sento solo perché ho la mia famiglia e la Salernitana. E ho tutti voi, che con grande discrezione mi state testimoniando la vostra solidarietà. Purtroppo il Covid mi terrà lontano dai campi per un po’. Temo di non poter essere in panchina per la gara col Monza e forse anche per le successive. Questo mi rattrista e mi fa arrabbiare tantissimo”.