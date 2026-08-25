Nuovo corso biennale per Operatore della ristorazione

Prenderà il via a metà ottobre 2026, a Tolentino, il corso biennale per Operatore della ristorazione, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 19 anni non compiuti alla data di avvio, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.

Il percorso formativo sarà presentato ufficialmente giovedì 10 settembre, alle ore 17, al Centro per l’impiego di Tolentino, in via della Repubblica 10. L’incontro è aperto alle famiglie e ai giovani interessati e rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino l’organizzazione del corso, i contenuti didattici e le modalità di svolgimento.

Durante la presentazione sarà inoltre possibile visitare le aule e il nuovo laboratorio di cucina, dotato di moderne attrezzature. Saranno illustrate anche le tempistiche del percorso e le modalità previste per i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli allievi che utilizzano i mezzi pubblici.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Ilaria Marini (071 0987121) oppure Paola Recchi (349 1268381, paola.recchi@enfapmarche.it).

È possibile rivolgersi anche al Centro per l’Impiego di Tolentino, sede del corso, scrivendo a centroimpiegotolentino@regione.marche.it o telefonando allo 0733 954201.