Ultime news
Home | Attualità | Scatta la macchina organizzativa della “Pink Parade 2025” in programma domenica 19 ottobre
L'edizione 2024 della Pink Parade
L'edizione 2024 della Pink Parade

Scatta la macchina organizzativa della “Pink Parade 2025” in programma domenica 19 ottobre

in Attualità 8 Ottobre 2025 231 Visite

Si svolgerà domenica 19 ottobre, dalle ore 9.30 del mattino in Piazza del Popolo, la PINK PARADE 2025 organizzata da Sara Cannillo e dalle sue amiche Giuliana, Rita, Lorena, Valentina e Tamara.

In occasione della Giornata mondiale della raccolta per la ricerca – a favore della Fondazione Veronesi contro i tumori femminili -, anche San Severino vuole essere presente e partecipe all’evento nazionale, come già avvenuto lo scorso anno.

Collaborano attivamente l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore Michela Pezzanesi, e la Pro loco con la presidente Paola Miliani.

La manifestazione inizierà alle 9.30 in piazza: dopo un breve intervento dei rappresentanti istituzionali ci saranno delle testimonianze di donne coraggiose che parleranno soprattutto di prevenzione; poi seguirà una camminata lungo un percorso di circa 4 chilometri fra le vie della città, salendo fino al Castello a monte e raggiungendo infine i Giardini pubblici “Coletti”.

L’evento terminerà con alcune attività per adulti e bambini e un aperitivo di chiusura.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani