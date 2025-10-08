Scatta la macchina organizzativa della “Pink Parade 2025” in programma domenica 19 ottobre

Si svolgerà domenica 19 ottobre, dalle ore 9.30 del mattino in Piazza del Popolo, la PINK PARADE 2025 organizzata da Sara Cannillo e dalle sue amiche Giuliana, Rita, Lorena, Valentina e Tamara.
In occasione della Giornata mondiale della raccolta per la ricerca – a favore della Fondazione Veronesi contro i tumori femminili -, anche San Severino vuole essere presente e partecipe all’evento nazionale, come già avvenuto lo scorso anno.
Collaborano attivamente l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore Michela Pezzanesi, e la Pro loco con la presidente Paola Miliani.
La manifestazione inizierà alle 9.30 in piazza: dopo un breve intervento dei rappresentanti istituzionali ci saranno delle testimonianze di donne coraggiose che parleranno soprattutto di prevenzione; poi seguirà una camminata lungo un percorso di circa 4 chilometri fra le vie della città, salendo fino al Castello a monte e raggiungendo infine i Giardini pubblici “Coletti”.
L’evento terminerà con alcune attività per adulti e bambini e un aperitivo di chiusura.