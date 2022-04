Tre gol alla Lorese e la stella del Serralta torna a brillare

Arriva una brillante vittoria casalinga, la seconda di fila, per un Serralta pimpante e in serata positiva. Partita ottima quella disputata dai ragazzi di Palazzi che dominano per tutti i 90’ anche se c’è un pizzico di delusione per il gol subito a fine gara, cosa minima e che non può rovinare un match giocato con sicurezza e convinzione oltre che con la capacità di capire e sfruttare i punti deboli degli avversari. Lorese colpita nel modo giusto da Moretti, doppietta, e da Pelagalli e sfida incanalata al meglio già nel primo tempo (2-0), la frazione migliore dei gialloblù, e rifinita in una ripresa condotta in gestione con il terzo e ultimo gol (come detto arriverà la rete della bandiera ospite per il 3-1 definitivo). Tutto il gruppo, ancora in emergenza per via delle tante assenze, merita un elogio per come ha saputo approcciare e portare avanti la partita giusta che cancella il precedente ko di Corridonia e rilancia un Serralta che consolida la propria posizione in classifica e che accorcia su chi lo precede. Nel prossimo turno sfida in trasferta alla seconda della classe Union Picena.

Cronaca

Cerca riscatto il Serralta dopo la sconfitta rimediata nell’impegno precedente e contro la Lorese la formazione gialloblù vuole tornare a far bene. Pronti via e gli ospiti chiamano all’intervento in tuffo Cardorani che è bravo ad allungarsi per deviare in angolo. E’ un fuoco di paglia quello della Lorese, perché il Serralta prende le misure e inizia a macinare gioco. I locali prendono campo e girano palla dimostrando di poter mettere in crisi i rivali grazie alla velocità. Al 20’ opportunità per Pelagalli che viene stoppato dalla pronta uscita del portiere. Al 34’ il punteggio cambia e in favore del Serralta. Pelagalli trova un perfetto suggerimento in profondità per Moretti che tocca di giustezza con il destro in moda da evitare il portiere in uscita con palla che entra nella porta vuota. Al 40’ il raddoppio è servito. Grande merito va a Valenti che con un’azione personale crea scompiglio nella difesa della Lorese arrivando davanti alla porta. Tiro del capitano gialloblù respinto con pallone che carambola al limite proprio nella zona di Pelagalli che è bravissimo a calciare al volo nella porta sguarnita. Un bel primo tempo chiuso con questo vantaggio fa dormire sonni tranquilli ai ragazzi di Palazzi che nella ripresa possono controllare e gestire. La Lorese non riesce a costruire nulla di rilevante e, anzi, è il Serralta a fare tris. Altra intuizione pregevole di Pelagalli che fa il secondo assist della serata per lanciare in verticale Moretti(ancora loro due) il quale salta il portiere in uscita bassa e poi appoggia di piatto destro in fondo al sacco. Match ormai deciso e senza storia. Inizia la serie di cambi e si gioca per giungere alla fine dei 90’. Unica azione da annotare è quella che porta al gol della Lorese. Punizione dalla lunga distanza che sembra innocua e invece si rivela deleteria per Cardorani che si fa sorprendere da traiettoria e rimbalzo della sfera che entra direttamente in porta. Termina così 3-1 per i gialloblù che possono festeggiare una bella prova.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Bonifazi, Baruni, Rapaccioni, Ciccotti, Vissani, Moretti, Panzarani, Valenti (25’st Magnapane), Pelagalli (30’st Cambriani), Cappellacci (35’st Pinkowski). A disp. Spadoni, Foe. All. Palazzi

Roberto Pellegrino