Alla Vigor Matelica il 22° Memorial Toti Barone, Mvp Ettore Pacini

Battendo per 37-30 il Cus Macerata e per 46-40 la Climacalor San Severino, la Vigor Matelica si è aggiudicata il 22° Memorial Toti Barone a ricordo dell’indimenticato coach settempedano. Ciliegina sulla torta il premio speciale per l’Mvp della serata di basket alla memoria di Maurizio Forconi, appassionato cestista scomparso alcuni anni fa, appannaggio del play matelicese Ettore Pacini.

Il triangolare, che si è svolto nel lungo pomeriggio della palla a spicchi di domenica scorsa, ha visto le tre contendenti affrontarsi in partite da due tempi della lunghezza di 12’ ciascuno, stile Nba ed ha divertito il folto pubblico accorso, fra cui l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che è intervenuto alle premiazioni finali. I biancorossi del nuovo coach Giacomo Funari hanno avuto la meglio di misura nei confronti dei cussini, ma nel confronto decisivo, nonostante nel finale Vissani si sia travestito da… Carsen Edwards con un paio di bombe che hanno riavvicinato i biancorossi padroni di casa, la Climacalor è stata ricacciata al largo dalla maggior verve dei giovani avversari matelicesi, più precisi anche dalla lunetta.

«Nonostante le difficoltà della preparazione precampionato che mi ha privato a turno di diverse pedine – ha commentato a fine gara il coach settempedano Giacomo Funari – qualche concetto nel memorial Barone l’abbiamo espresso. Siamo un po’ indietro a livello fisico, ma ora che siamo tornati tutti abili ed arruolati cercheremo di spingere sull’acceleratore per iniziare con il piglio giusto il torneo di Divisione regionale 1».

Alla premiazione del memorial ha presenziato come di consueto la famiglia Barone con la consorte Rita Serrani che ha ringraziato tutti i partecipanti e gli organizzatori dell’iniziativa per l’impegno profuso. Ed ora fari puntati sul campionato che inizierà per la Climacalor con il derby ad alta intensità con il Basket Macerata. Palla a due sabato 4 ottobre alle 18 al palas Ciarapica.

