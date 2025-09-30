Il Cosmari assume cinque autisti per il servizio della raccolta rifiuti “porta a porta”

È stata indetta dal Cosmari srl una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria per l’assunzione di autisti automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti, con qualifica di autista, livello 3B, del vigente Ccnl Igiene ambientale utilItalia, con contratto a tempo determinato.

Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55 anni (anno di nascita maggiore o uguale al 1970);

essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o extracomunitario in regola con la

normativa nazionale sull’immigrazione; godere dei diritti politici e civili; non avere riportato condanne penali né di essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione o ad altre misure cautelari per delitti contro la P.A. e/o per altri delitti che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere di sana costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la mansione da svolgere; essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; essere in possesso della patente di guida cat. C o CE e del Certificato di qualificazione conducente (Cqc); essere in possesso di patente di guida e Cqc, entrambi con attribuiti punti in numero non inferiore a 18 e non sottoposti ad alcun provvedimento di sospensione e/o revoca. Insussistenza di incompatibilità e conflitti di interesse con la posizione da ricoprire.

Coloro che sono interessati all’ammissione alla selezione per la figura professionale oggetto di ricerca dovranno presentare la propria domanda di candidatura, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 04/10/2025, esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico (Form) disponibile sul sito www.cosmariambiente.it nella sezione LAVORA CON NOI https://cosmariambiente.it/lavora-con-noi/.