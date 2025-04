A fine stagione si divideranno le strade di Settempeda e mister Ciattaglia

La Settempeda e Lorenzo Ciattaglia a fine stagione si saluteranno. E’ ufficiale, dunque, la separazione fra la società biancorossa e il tecnico cingolano. La decisione è giunta di comune accordo dopo l’incontro avvenuto di recente fra le parti, colloquio che ha portato all’interruzione di un rapporto iniziato nel dicembre 2023 quando Ciattaglia prese in mano la Settempeda e la condusse poi al successo nel campionato di Prima Categoria. Questa estate poi la conferma dell’allenatore per affrontare insieme il nuovo torneo, la Promozione, stagione conclusasi con la salvezza. Termina, dopo quasi un anno e mezzo, una collaborazione che ha dato risultati importanti e che ha visto crescere e migliorare lavorando insieme società e allenatore. A questo punto, prima dei saluti, rimane da giocare l’ultima partita in programma, quella casalinga contro il Montegiorgio (sabato 3 maggio ore 16.30), dopo di che si inizierà a pensare al futuro. Il club ringrazia mister Lorenzo Ciattaglia per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurandogli il meglio per il futuro.