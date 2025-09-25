Lunedì 29 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale, convocato per le ore 19 presso la sala consiliare del municipio in Piazza del Popolo.

Subito dopo gli interventi del sindaco, l’assise sarà chiamata ad approvare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024 e il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028 insieme alle variazioni del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Successivamente si passerà alla discussione della sostituzione di un componente una Commissione consiliare e a quella dell’individuazione del valore della concessione per l’affidamento della gestione della piscina in località Taccoli.

All’Ordine del giorno anche l’approvazione del secondo aggiornamento al programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il 2025 – 2027, la verifica dell’andamento della società Assem SpA, la costituzione di una servitù per la realizzazione del metanodotto tra il Comune e la Snam Rete Gas Spa.

L’assise settempedana sarà infine chiamata ad esprimersi su un atto di indirizzo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli sugli alloggi realizzati in edilizia convenzionata alla luce degli ultimi interventi normativi e ad approvare lo schema di convenzione inerente i rapporti tra la Centrale unica di committenza e l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Marche e i soggetti pubblici all’interno dell’area del “cratere” per l’affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico e privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all’ingegneria e l’architettura.