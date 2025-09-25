“Viaggio nell’ombra”: a Bologna la nuova personale di Paolo Gobbi

Sabato 4 ottobre, alle ore 17.30 sarà inaugurata la nuova mostra personale di Paolo Gobbi Viaggio nell’ombra, nella galleria Lavì! City di Bologna. L’evento, patrocinato dal Comune di Bologna e dal comitato Quartiere Santo Stefano, rientra nella giornata del Contemporaneo AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani); tale manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, è una delle principali, a livello nazionale, di promozione e divulgazione dell’arte contemporanea.

L’esposizione sarà costituita da una serie di incisioni e alcuni lavori di piccolo formato, tutti realizzati recentemente dell’artista. Nel catalogo a corredo della mostra, un racconto appositamente scritto dal gallerista Piero Orlandi accompagnerà i lavori di Gobbi, ed il testo critico di Paola Ballesi farà da raccordo all’intera operazione, sia visiva che letteraria. Il catalogo, edito da “Danilo Montanari Editore”, sarà disponibile in galleria.

Come spiegato nel testo critico di Paola Ballesi, il progetto complessivo della mostra vede un dialogo tra i segni di Paolo Gobbi (dodici incisioni a punta secca esposte in galleria), con la parola poetica di Piero Orlandi, in un libro che celebra l’incontro tra immagine e narrazione. Le opere di Gobbi evocano paesaggi interiori e visioni sospese tra astrazione e figurazione (richiamando lo slancio “oltre il visibile” di Lucio Fontana) ed il testo di Orlandi accompagna queste visioni con una scrittura intensa e interrogativa, culminando nell’immagine del “viandante” e nella speranza utopica di un “buon paese… senza la guerra, senza feriti”; la combinazione di questi elementi, dà vita ad una danza delle anime verso l’incognito.

La mostra sarà aperta dal 4 fino al 18 ottobre 2025, secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso la sede in via Santa Apollonia 19/a. Per ulteriori informazioni: spazio.lavi@gmail.com, num. tel. 3892862551, www.spaziolavi.it, Instagram @spazio_lavi