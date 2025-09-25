Camion perde parte del carico di fieno sulla variante Glorioso

La Polizia locale è intervenuta questa mattina, poco dopo le ore 10, per una perdita di carico di balle di fieno da un rimorchio di un autoarticolato lungo la strada regionale 502 “Cingolana” all’altezza della variante del Glorioso, subito dopo la rotonda dell’ospedale in direzione Cesolo.

La strada è rimasta chiusa per un’ora circa per rimuovere il materiale che non ha comunque colpito altri veicoli in transito. Appena resosi conto dell’accaduto l’autista del mezzo ha prontamente segnalato il pericolo e chiesto aiuto. Dopo le operazioni di recupero del carico ha ripreso la marcia verso la destinazione cui era diretto, un’azienda d’allevamento della zona.