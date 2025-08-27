La frazione di Cesolo ospita la Festa di Santa Margherita con la Sagra della ceca

Da giovedì 28 a domenica 31 agosto Cesolo ospita la festa di Santa Margherita, giunta all’edizione numero 105, e la Sagra della ceca che quest’anno viene riproposta per la 42esima volta dal Comitato della frazione e resta l’unica sagra rimasta ancora viva a San Severino.

Il programma delle iniziative si divide, come sempre, in quello religioso e quello civile.

Giovedì 28 alle ore 20.30 c’è la solenne processione con l’urna di Santa Margherita e, a seguire, verrà celebrata la messa. Poi sabato 30, alle ore 17, adorazione eucaristica e messa, mentre domenica, alle 11 e alle 17, le messe con la benedizione della santa reliquia.

A livello di eventi, invece, gli stand gastronomici (con ricco menu) si aprono venerdì 29 alle ore 19, anche per le tradizionali ceche. E’ possibile pure l’asporto (infoline 339 3246183). Quindi, alle ore 21, serata danzante con l’orchestra “Suonami Band” e alle ore 22 “Chill” – music, food, drink, dj set fino a tarda notte.

Sabato 30 si comincia alle ore 17.30 con zucchero filato, pop corn e gonfiabili per i bambini; è prevista l’animazione di Pimpi Pampi. In serata, invece, dalle ore 21, tributo a Vasco Rossi con i “Recidivi”; a seguire dj set con Multiradio.

Infine, domenica pomeriggio si replica l’evento di animazione per i più piccoli (dalle ore 17.30), mentre per i più grandi comincia la serata danzante fin dalle ore 18 con l’orchestra “Vincenzo Macchiati Band”. Il programma prevede inoltre l’esibizione di ballo della F.A. Team Academy (ore 19).