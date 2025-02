“Tacchi Venturi”: la sezione musicale della Secondaria delizia l’Infanzia

Paganini non ripete, la sezione musicale dell’Ic Padre Tacchi Venturi sì. A distanza di un paio di settimane dal concerto della sezione musicale dell’istituto settempedano diretto da Catia Scattolini l’evento si è ripetuto, stavolta a vantaggio dei piccini della scuola dell’Infanzia dello stesso istituto. Il tutto nell’ambito della settimana culturale che, fra gli altri numerosi momenti proposti, ha visto sugli scudi anche la musica, considerando lo spessore della sezione che da anni dà lustro alla scuola di San Severino.

Guidati dal maestro Cesare Sampaolesi, specialista di chitarra e con il supporto del collega di clarinetto Vincenzo Correnti, tornato per una mattinata al primo amore della batteria, sotto gli occhi vigili e compiaciuti dei maestri di piano, Joseph Clementi, e di flauto traverso, Marilena Zaganelli, i musicisti del Venturi hanno dato sfoggio della loro bravura, accompagnati dagli applausi dei piccini dell’Infanzia che hanno preparato per l’occasione, con le loro insegnanti, striscioni di apprezzamento per coloro che li hanno preceduti. Deliziati dall’iniziativa opportunamente messa in calendario dalle docenti referenti Maria Giulia Medei e Maria Giulia Angeletti sia la dirigente Scattolini che padre Luciano Genga, quest’ultimo sempre vicino alle manifestazioni della scuola settempedana, che ha apprezzato uno scorcio dell’esibizione.

Il doppio concerto nell’atrio del plesso centrale della Secondaria non sarà l’ultima iniziativa dell’anno scolastico corrente con la musica. Altre piacevoli sorprese sono attese.

Lu.Mus.