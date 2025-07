Basket, giovedì 3 e venerdì 4 luglio torna il “Playground Settempedano 3×3”

Il Playground Settempedano 3×3 è pronto a infiammare i campi da gioco per la sua sesta edizione, portando a San Severino due giorni di basket, passione e competizione pura. L’appuntamento imperdibile è fissato per giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Anche quest’anno, infatti, il Playground Settempedano si conferma un evento di punta nel panorama cestistico nazionale, facendo parte del prestigioso Estathé 3×3 Italia Streetball Circuit, il tour ufficiale che raggruppa le migliori tappe d’Italia. Questo riconoscimento sottolinea la qualità organizzativa e l’importanza del torneo.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per tutte le squadre che vogliono scendere in campo e contendersi il titolo. Per informazioni e per iscriversi è possibile contattare Giacomo al numero 3401248040 o Giorgio al 3348989219.

Per l’edizione numero 6, tornano i volti e le voci familiari che hanno reso unico il Playground Settempedano: Giorgio alla console come speaker e DJ ufficiale, pronto a far girare la musica giusta per ogni momento di gioco, ed Edoardo dietro l’obiettivo, il videomaker con la visione giusta per catturare ogni istante di emozione.

La grande novità di quest’anno è la speciale collaborazione con la scuola Studiodanza91 e la sua instancabile direttrice, Alessandra Granata. Le talentuose allieve della scuola saranno le cheerleader ufficiali del torneo, portando energia, ritmo e passione in campo con coinvolgenti coreografie hip hop, curate dai maestri Carlo Alberto Brencio e Filippo Brugnola. Saranno loro a sostenere le squadre e accendere l’atmosfera durante entrambe le giornate del torneo.

E non finisce qui: a rendere l’evento ancora più spettacolare, venerdì 4 luglio, poco prima dell’inizio delle finali, le ragazze di Studiodanza91 regaleranno a tutti un’esibizione speciale che promette di infiammare ulteriormente l’atmosfera del Playground.