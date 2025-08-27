Lutto in città: si è spenta la professoressa Maria Sparisci

Cordoglio a San Severino per la scomparsa della professoressa Maria Sparisci, a lungo docente di Lettere alla scuola media “Tacchi Venturi”. Aveva 91 anni.

Tanti suoi ex alunni la ricordano come una signora cordiale, dai modi garbati e sempre sorridente. Anche al di là del rapporto scolastico aveva una parola gentile per tutti. Amava profondamente la scuola, il suo lavoro di insegnante, cui dedicava ogni giorno il proprio tempo e tanta energia.

La notizia della sua morte, accolta con sincero dispiacere dalla comunità locale, è stata resa nota dai nipoti Marco, Alessandro, Esteban e Arianna, dai cognati Fernando e Maria Gabriella.

I funerali saranno celebrati giovedì 28 agosto alle ore 10 nel santuario della Madonna dei Lumi. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il tempio degli angeli”.