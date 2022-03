Festa dell’8 marzo: alla scoperta delle fonti storiche con le Acli

Le fonti storiche come fil rouge per andare alla scoperta di un territorio: la città di San Severino offre, tra le tante proposte di viaggio, anche questa.

A cogliere l’occasione di quella che per molti è stata davvero una piacevolissima avventura, vissuta in occasione della Giornata internazionale della donna, gli iscritti all’Unione sportiva Acli Marche Aps che, grazie all’iniziativa “Salute in cammino”, ha promosso una passeggiata sportivo culturale salutata con entusiasmo da un bel gruppo di partecipanti.

Guida d’eccezione per tutti il professor Egidio Pacella, che proprio alle fonti storiche settempedane ha dedicato una pubblicazione.

Il tour, rigorosamente a piedi, è partito dal piazzale Virgilio da San Severino per Fonte Nuova e Fonte San Nicolò e ha toccato Fonte della Misericordia, Fonte San Biagio, Fonte del Leone, Fonte San Lorenzo e Fonte San Nicolò con rientro da Fonte isola e visita anche alle chiese di San Rocco e della Misericordia.