Lutto: si è spento Giovanni Florio, storico presidente dell’associazione “La Tavolozza”

La città di San Severino piange la scomparsa del cavalier Giovanni Florio, venuto a mancare all’età di 84 anni. Per lunghissimo tempo, Florio ha ricoperto con dedizione e passione la carica di presidente dell’associazione “La Tavolozza”, lasciando un’impronta indelebile nel panorama artistico settempedano.

Giovanni Florio era un grandissimo appassionato di pittura, un amore che ha saputo trasmettere e coltivare attraverso la sua infaticabile attività. Sotto la sua guida, l’associazione “La Tavolozza” è cresciuta fino adiventare un punto di riferimento per tanti appassionati e un motore di iniziative culturali che hanno arricchito la vita cittadina. Ha organizzato innumerevoli mostre personali e collettive, offrendo spazi e visibilità a talenti locali e non solo, e contribuendo a diffondere l’amore per l’arte in tutte le sue forme. La sua visione e la sua energia hanno permesso a “La Tavolozza” di crescere e di affermarsi come una delle realtà associative più vivaci e significative del territorio.

“Oggi San Severino perde una figura cui era molto legata – dichiara il sindaco Rosa Piermattei -. Giovanni Florio non era solo il presidente de ‘La Tavolozza” ma era un vero e proprio custode della pittura. La sua passione contagiosa, la sua instancabile dedizione all’organizzazione di eventi che hanno portato l’arte nelle case e nei cuori dei settempedani, lasciano un vuoto incolmabile. A nome dell’intera Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Giovanni Florio lascia la moglie Maria Luisa, il figlio Fabio, il fratello, la sorella, la cognata, il nipote Pier Luigi.

I funerali saranno celebrati sabato 26 luglio alle ore 16 nella chiesa di San Domenico.

La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.