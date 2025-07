Campo “Leonori”, il sindaco: “Abbiamo il parere favorevole del Coni, sbloccata la riqualificazione”

Il sindaco Rosa Piermattei interviene sulla situazione del campo sportivo “Tullio Leonori”, replicando alle dichiarazioni dei consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”, Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini e Gabriele Pacini.

“Comprendo la preoccupazione e l’impazienza che possono emergere quando si toccano temi così sentiti come lo sport e la sicurezza, tuttavia è mio dovere fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti, distogliendo l’attenzione da accuse infondate di ‘cattiva amministrazione’ e ‘inefficienza’ – dichiara Rosa Piermattei -. L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole delle condizioni del manto in erba sintetica del ‘Tullio Leonori’ e proprio per questo ha lavorato instancabilmente e con la massima serietà per trovare la soluzione migliore e più duratura per la sua riqualificazione che prevede, anzitutto, il rifacimento del manto in erba sintetica. Per il finanziamento dell’opera, del costo complessivo di 600mila euro, dopo un’attenta valutazione l’Amministrazione ha scelto di avvalersi di un mutuo presso l’Istituto per il Credito sportivo e culturale nell’ambito del programma “Sport missione comune”. Si tratta di un’opportunità che consente di finanziare progetti di impiantistica sportiva pubblica con un totale abbattimento della quota interessi. Si tratta di un mutuo a tasso zero, un’opportunità che questa Amministrazione ha saputo cogliere per il bene della città”.

I lavori, oltre al rifacimento del manto in erba sintetica omologato Lnd, prevedono anche il rifacimento degli impianti di irrigazione e della recinzione di delimitazione dell’impianto. Il cronoprogramma delle opere, comunicato in Consiglio comunale dall’asssessore allo Sport, Paolo Paoloni, deve tenere necessariamente conto dei necessari passaggi burocratici e delle esigenze delle società sportive.

“Per procedere con la stipula del mutuo e, successivamente, con la procedura di appalto dei lavori, era fondamentale l’ottenimento del parere tecnico-sportivo-preventivo da parte del Coni Marche – spiega il sindaco – e questo parere è arrivato in data 24 luglio dal presidente del Coni regionale delle Marche, Fabio Luna, e dal vice consulente tecnico regionale, architetto Stefano Viozzi. Lo stesso attesta l’esclusiva conformità delle opere ai criteri di funzionalità e sicurezza tecnico-sportiva, sbloccando di fatto l’iter amministrativo. Con il parere del Coni in mano, possiamo procedere spediti con la stipula del mutuo. Prevediamo di aggiudicare l’appalto tramite il Cuc dell’Unione montana entro l’anno corrente. Successivamente, ci confronteremo, come abbiamo sempre fatto, con la società gestore dell’impianto, che è stata sempre tenuta al corrente dei vari passaggi, al fine di programmare il periodo più adatto per iniziare i lavori. Vista la complessità delle procedure amministrative e burocratiche non ci sembrano dunque giuste le accuse di ‘approssimazione e inefficienza’ rivolte a questa Amministrazione che continua a lavorare con dedizione e trasparenza, mettendo al primo posto l’interesse della comunità. La Città di San Severino e i suoi sportivi meritano il meglio – conclude il sindaco – e questa Amministrazione sta lavorando concretamente per garantire un futuro di infrastrutture sportive moderne e sicure”.