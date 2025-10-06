“Caffè con l’autore”: in biblioteca lo scrittore settempedano Enrico Prosperi

Dopo la pausa estiva riprende la rassegna letteraria “Un caffè con l’autore”, organizzata dalla Biblioteca civica “Francesco Antolisei”. Il primo appuntamento della nuova stagione è fissato per martedì 7 ottobre, con inizio alle ore 18.30.

Ospite d’onore sarà lo scrittore settempedano Enrico Prosperi che presenterà il suo libro “Il truce tratto della tranquillità”, che racconta “Cinque casi per il luogotenente Aluisi”.

Il romanzo è ambientato proprio in città, dove tranquillità e tradizioni secolari si uniscono in un connubio indissolubile . E’ una torrida estate quella che attanaglia i settempedani, un sole inclemente che surriscalda tutto, una lunga scia di sangue che scorre lungo i vicoli e le frazioni, un comandante dei carabinieri dal passato burrascoso sono i protagonisti di cinque casi collegati da un sottile fil rogue. Come la luna ha il suo lato nascosto e ogni uomo ha il suo lato oscuro, anche la città più tranquilla – racconta Prosperi nel suo lavoro uscito la scorsa estate- mostra il suo lato violento.

L’incontro si terrà come di consueto presso la sede della biblioteca, a palazzo Governatori, in via Ceare Battisti 1.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento per trascorrere un pomeriggio all’insegna della lettura e per incontrare l’autore.