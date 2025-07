Jacopo Orlandani è il nuovo vicesindaco: ufficializzata la sua nomina

Il sindaco Rosa Piermattei ha nominato Jacopo Orlandani nuovo vicesindaco e ha assegnato all’assessore Vanna Bianconi, in aggiunta a quelle preesistenti, le deleghe in materia di Pari opportunità.

“Con la nomina del vicesindaco nella persona dell’assessore Jacopo Orlandani – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – ho voluto dare spazio a un giovane che, con dedizione e competenza, si è impegnato a portare avanti le deleghe a lui assegnate relative a Polizia locale, Sicurezza e legalità, Segnaletica e viabilità, Urbanistica, Trasporti pubblici e Sanità. Con l’assunzione del ruolo di vicesindaco da parte di Jacopo Orlandani, la Giunta si arricchisce di nuove energie e prospettive, garantendo, al contempo, continuità e innovazione. Tengo a ringraziare pubblicamente Vanna Bianconi per il grande lavoro svolto finora come vicesindaco. Vanna, oltre a rappresentare egregiamente l’ente in diverse situazioni, ha continuato e continuerà a seguire tanti settori cruciali a lei affidati, dalla cultura all’istruzione, dai rapporti con le scuole alle pari opportunità, fino all’attuazione del programma. Tutta la Giunta, come sempre compatta, continuerà a lavorare con determinazione per il bene comune della nostra Città”.