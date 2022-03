3^ Categoria: il Serralta viene piegato dal Pievebovigliana con un secco 3 a 0

Un approccio al match un po’ morbido e alcune leggerezze difensive hanno visto il Serralta rendere facile la partita al Pievebovigliana che non si è fatto pregare ed ha sfruttato al massimo con cinismo le occasioni avute arrivando ad un successo netto (3-0). Ancora una volta le disattenzioni hanno punito i gialloblù, oltre ai tanti infortuni (anche in questa gara ce ne sono stati tre), che hanno reso difficile un impegno già arduo sulla carta contro un Pievebovigliana che non ha dovuto sudare molto per conquistare i tre punti e che ha ottenuto quanto voleva quasi per inerzia. Per il Serralta altro passo falso da dimenticare in fretta e si confida in una pronta reazione per i prossimi due impegni ravvicinati: il primo è per mercoledì 16 marzo (ore 21, Villa Potenza) per il recupero contro lo Sforzacosta; il secondo venerdì 18 (in casa ore 21) contro il fanalino di coda Corridonia FC.

Cronaca

Il Serralta è chiamato ad una trasferta impegnativa in casa del Pievebovigliana, formazione che corre per i play off. Bisogna cambiare rotta (4 i ko di fila), ma un approccio tenero alla partita rende subito le cose complicate. Dopo soli cinque minuti, infatti, i locali passano in vantaggio. Ciccotti appoggia all’indietro per Cardorani che, essendo il passaggio corto, deve affrettare il rinvio e calcia di prima. La palla sbatte addosso a Vitali andato in pressione e carambola nella porta vuota. Al 23’ il secondo colpo portato dal Pievebovigliana. Palla lunga in area verso Paniccià che può saltare indisturbato e mettere di testa con precisione verso il palo più lontano trovando il 2-0. Partenza in salita per il Serralta che deve provare a reagire e al 27’ ci prova Rapaccioni con un rasoterra parato da Costantini. Il primo tempo è tutto qua e in avvio di ripresa mister Palazzi propone due novità: Cambriani e Pinkowski. I gialloblù sembrano aver trovato un po’ di orgoglio per giocare meglio e Pelagalli va in azione personale con tiro finale sul fondo. Al minuto otto, però, altra frittata difensiva. Cardorani rinvia con le mani sbagliando però direzione tanto da servire Mendez che ne approfitta al meglio insaccando a fil di palo con un bel tiro dal limite. Sotto di tre reti la missione è davvero ardua, anche se un bel passaggio di Saperdi trova Pelagalli che gira di testa trovando la traversa. Al 19’ ci riprova Pelagalli fermato però in angolo. Si entra nelle fasi conclusive di un match che ha poco da dire e infatti succede veramente poco anche perché il gioco è spezzettato e non c’è modo di manovrare con continuità, soprattutto per il Serralta che deve fare la partita per provare almeno ad accorciare le distanze. Termina, dunque, con il successo dei padroni di casa che salgono al quinto posto, mentre i settempedani devono arrendersi e subire il quinto stop consecutivo.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Ciccotti, Vissani, Magnapane (35’ st Baruni Jimmy), Panzarani (25’ st Moretti), Rapaccioni (1’ st Pinkowski), Prenga, Saperdi, Cappellacci (1’ st Cambriani), Pelagalli, Baruni Roland. A disp. Spadoni. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino