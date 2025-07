Unione montana: presentato il Festival dedicato alla commedia dell’arte “MaskaMarke”

Mercoledì 23 luglio, nei locali dell’Unione montana, è stata presentata la nuova stagione del Festival dedicato alla commedia dell’arte “MaskaMarke”. Questa rassegna di teatro itinerante è giunta alla sua quarta edizione, ed è sostenuta dalla Regione Marche, dall’Unione Montana Potenza Esino Musone, dalla Compagnia teatrale “Fabiano Valenti” e dalla Unione Italiana Libero Teatro, con il contributo dell’azienda Artigianvetro. Gli spettacoli (tutti a ingresso gratuito) avranno luogo nei comuni di Pioraco (5 agosto), Sefro (6 agosto), Fiuminata (7 agosto), Cingoli (8 agosto), Esanatoglia (9 agosto) e Castelraimondo (9 agosto): tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30, tranne lo spettacolo di Esanatoglia (ore 18.30).

Fabio Macedoni, presidente della compagnia Valenti, ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’evento ed ha condotto l’incontro, ricordando l’importanza della commedia dell’arte e del suo forte legame con il popolo ed il teatro popolare, un genere che ha reso importante il teatro italiano a livello europeo.

Il presidente dell’Unione montana, Denis Cingolani, ha rimarcato l’importanza culturale di “MaskaMarke”, in quanto «Festival incentrato sulla riscoperta e la diffusione della commedia dell’arte, molto spesso lasciata in secondo piano nelle varie stagioni teatrali. In ognuno dei comuni coinvolti, verrà fatta una rappresentazione di altissima qualità, grazie alla selezione fatta dal direttore artistico: ogni spettacolo ci porterà “indietro nel tempo”, e ci saranno momenti di allegria, di riflessione e di scoperta di questo mondo così affascinante». Inoltre, quest’anno l’Unione montana ha realizzato un unico cartellone capace di raccogliere tutti gli eventi dei dodici comuni afferenti, compresi gli spettacoli di “MaskaMarke”. «Per noi è un lavoro importante – ha proseguito Cingolani – ed ogni anno cercheremo di mettere sempre più in rete i nostri comuni. Affinché chi arriva in questo meraviglioso territorio possa trovare una vastità di attività, che vanno dallo sport alla cultura ed al turismo: i nostri territori sono carichi di tante eccellenze ed attrattive che, molto spesso, gli stessi abitanti dei comuni limitrofi non conoscono. È compito dell’Unione montana ampliare questa conoscenza e questa unione».

Il direttore artistico della rassegna, Francesco Facciolli, ha illustrato il calendario degli spettacoli: «Quest’anno il Festival inizia a Pioraco, con uno spettacolo molto particolare, della compagnia spagnola “Teatro Strappato”: “Terra e polvere”, uno spettacolo che tratta del dramma della guerra in modo molto poetico, con uno sguardo sulle storie piccole. Perché quando parliamo di guerra, parliamo sempre di uomini di potere, ma quelli che subiscono, sulla loro pelle, gli effetti della guerra sono sempre le persone “piccole”, le persone come noi. Successivamente – ha proseguito Facciolli – a Sefro ci sarà “Pulcinellata sciamana”, una storia della maschera di Pulcinella; poi “Quel diavolo di un Arlecchino” a Fiuminata, uno spettacolo dove si fonde il teatro di figura con il teatro d’attore per raccontare la storia di Arlecchino: uno spettacolo per famiglie, divertente ma anche didattico, sulla commedia dell’arte. In seguito, a Cingoli, avremo “Il Mascheraio”, un’opera che in questi giorni sta avendo un grande successo al Festival di Avignone. A Esanatoglia avremo “Testacce di legno”, un altro spettacolo di teatro di figura, realizzato da “Burattini a Bologna”, una grande realtà bolognese. Infine, chiuderemo a Castelraimondo con lo spettacolo “Venezia millenaria”, della famosa compagnia Pantakin, una delle compagnie storiche italiane della commedia dell’arte, famosa in tutto il mondo e tra gli organizzatori della parte spettacolo del carnevale di Venezia».

Gli amministratori presenti erano il sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli, e l’assessore alla cultura di Pioraco, Luisella Tamagnini, i quali hanno ribadito l’importanza del Festival per la qualità degli spettacoli proposti al pubblico e per la capacità di unire i diversi centri del territorio. Tamagnini ha aggiunto che «questa rassegna ci permette tutti gli anni di vedere spettacoli che, abitualmente, non si trovano in giro. E quest’anno sono contenta che lo spettacolo di apertura sarà a Pioraco, di una compagnia particolarmente preparata, su di un argomento molto delicato ed attuale».

Il cartellone è ampio e, oltre ad offrire diversi spettacoli di respiro internazionale al pubblico, ha anche in programma due giorni di formazione teatrale (8 e 9 agosto), a cura della compagnia “Teatro Strappato”, rivolto agli appassionati di teatro (si terrà alla Scuola Media di Castelraimondo). Il workshop si chiama “Dietro la maschera” ed i posti sono limitati (per prenotare, contattare il numero 335 7681738).

Per ulteriori informazioni sulla rassegna, potete consultare le pagine social di “MaskaMarke” (Facebook ed Instagram) ed il sito www.maskamarke.it.

Silvio Gobbi