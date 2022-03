Salta la gara col Morrovalle. Intanto il Basket ricorda con stima il dottor Marchetti

Non si è potuta giocare l’attesa sfida di recupero della 3^ giornata di ritorno del torneo di basket di serie D fra la Rhütten San Severino ed Il Ponte Morrovalle per due casi di positività al Coronavirus. In ogni caso l’incontro era in programma al palasport di Pollenza in quanto la caldaia dei riscaldamenti del palasport Ciarapica è ancora fuori uso. Una doppia emergenza che ha costretto i contendenti a rinviare la contesa a data da destinarsi. Il match più vicino in ordine di tempo per i biancorossi di coach Alberto Sparapassi, quindi, diventa quello di sabato prossimo sul parquet del Pedaso uscito sconfitto dal big-match con il Basket Macerata che ha agganciato in testa i rivieraschi a quota 28 punti, pur con un match in meno. La Rhütten San Severino, ora quarta, è stata scavalcata in classifica dallo Sporting Porto Sant’Elpidio che l’ha spuntata sul Grottammare e che ora sopravanza i settempedani di 2 lunghezze, ma con un match disputato in più.

Intanto il presidente Francesco Ortenzi e tutto il sodalizio cestistico settempedano ricordano con stima ed affetto il dottor Marco Marchetti, recentemente scomparso, che a lungo aveva supportato il sodalizio biancorosso come medico sociale.

Luca Muscolini