La Slovenia di Giuliani sfida la Polonia per la finale di “Vnl”

La Slovenia allenata da Alberto Giuliani ha chiuso al terzo posto la prima fase della Volleyball Nations League, guadagnando così l’accesso alla Final four. In testa, con tredici gare vinte, è arrivato il Brasile, seguito dalla Polonia e dalla Slovenia con 12 successi su 15 gare. I polacchi, però, hanno conquistato la piazza d’onore per il maggior numero di punti raccolti: 37 contro i 34 degli sloveni. Al quarto posto è finita la Francia, con 11 vittorie, superando per miglior quoziente set la Russia.

La Nazionale slovena, già vice campione d’Europa con Giuliani in panchina, è alla sua prima partecipazione in “Vnl”. Adesso la semifinale contro la Polonia, in programma sempre nella “bolla” di Rimini sabato 26 giugno alle ore 15. Nell’altra semifinale (ore 11.30) il Brasile affronta la Francia.

Domenica le finali: alle 11.30 per il terzo posto, alle 15 per decretare il vincitore 2021. Dopodiché una breve pausa in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La Slovenia non andrà in Giappone; quindi avrà a disposizione più tempo per preparare l’Europeo che si disputerà nel mese di settembre.