Quarta vittoria di fila per la Settempeda: battuta l’Afc Fermo per 2-0

La Settempeda prosegue il proprio cammino positivo e cala il poker. Stiamo parlando dei successi consecutivi (la classifica adesso dice terzo posto e dunque una posizione guadagnata) raccolti dai biancorossi in questa fase della stagione in cui la Settempeda appare la squadra più continua ed efficace. Contro il neopromosso Afc Fermo al “Soverchia” arriva un altro 2-0, il terzo negli ultimi tre turni, a conferma della solidità della squadra e in particolare del reparto arretrato (quarta gara senza subire reti, miglior difesa con l’Azzurra Mariner) e di un gioco pratico e redditizio che sembra calzare a pannello al gruppo biancorosso che in questo periodo sta sfruttando al meglio episodi e situazioni che gli capitano ricavandone il massimo. Arrivano così altri tre punti importanti per confermare la marcia spedita verso i piani alti della graduatoria, malgrado una versione non delle migliori e che ha visto la squadra poco precisa (qualche errore nel fraseggio) e continua nella manovra. Tutto ciò merito di un Afc Fermo positivo ed arrivato a San Severino per giocarsela a viso aperto e senza paura impostando una partita coraggiosa con buone trame tanto da riuscire a fare un ottimo primo tempo nel quale è andato vicino al pari (sarebbe stato meritato) nel finale di frazione. Nella ripresa, poi, la Settempeda è cresciuta ed ha occupato meglio il campo tanto da trovare il raddoppio a metà tempo per poi controllare e gestire con attenzione e sicurezza sfruttando anche il comprensibile calo dei fermani determinato dal terreno di gioco divenuto via via pesante e scivoloso vista la pioggia battente che ha accompagnato i protagonisti per tutti i 90’.

La cronaca

Per la sesta giornata di campionato, la Settempeda riceve la matricola AFC Fermo. I biancorossi cercano l’ennesima vittoria di questo ultimo mese, sarebbe la quarta di fila, e per farlo si affidano alle certezze date da difesa e attacco (rientra dal primo minuto Cicconetti con Cappelletti fuori) mentre le novità sono a centrocampo con Codoni esterno a sinistra (out Farroni mentre Romagnoli trasloca sull’altra fascia) e tra gli under con Paciaroni che rileva Massacci. Per gli ospiti sono diverse e pesanti le assenze fra cui quella del portiere titolare (fra i pali l’under 2008 Pettinari) e dell’attaccante Frascerra. La sfida si apre con il tentativo di testa in girata di Cicconetti che trova attento il portiere. La risposta ospite è affidata a Trombetta (molto buona la sua prova da mediano) che ci prova da molto lontano con traiettoria a scendere con il pallone che va a sfiorare la traversa. Al 13’ la Settempeda rompe l’equilibrio. Retropassaggio in scivolata di un difensore fermano verso il portiere Pettinari che decide di prendere con le mani anziché rinviare di piede con l’arbitro che interviene decretando l’irregolarità ritenendo volontaria la giocata e assegnando alla Settempeda una punizione indiretta da dentro l’area. Cicconetti appoggia corto a Codoni che vede il rasoterra di sinistro ribattuto dalla barriera, poi la palla resta a centro area nella mischia dove Ceesay è il più lesto di tutti ad intercettare e calciare trovando il pertugio giusto per mandare il destro in rete. Biancorossi in vantaggio con il primo gol stagionale del forte centrocampista ex Cluentina. Da questo episodio comincia la partita in avanti del Fermo che inizia a macinare gioco creando difficoltà ai padroni di casa che abbassano il baricentro. C’è un break di Paciaroni (buona ora per il classe 2008 così come quella di Codoni) che gira di testa in tuffo dal dischetto dell’area ma la palla si alza e sorvola la traversa. Occasioni limpide non ne arrivano per i ragazzi di Malaspina almeno fino agli ultimi dieci minuti della frazione quando il Fermo avrebbe potuto trovare il pareggio. Al 36’ Murazzo a centro area controlla, si gira e tira di sinistro con Giachetta rapido ad andare in tuffo e deviare. Al 43’ Gentile scarica il sinistro dalla distanza con palla diretta a fil di palo, ma Giachetta è attento e reattivo deviando in tuffo. Infine, al 45’, è clamoroso il palo che Murazzo centra da pochi passi con una deviazione di coscia. Secondo tempo sulla falsariga del primo anche se la Settempeda appare ancora più compatta e attenta oltre che un po’ più lineare nella manovra. E’ Ceesay ad aprire le ostilità con uno scatto dei suoi che fa giungere la sfera a Guermandi che ben appostato può calciare verso la porta, ma il tiro deviato va sul fondo. Sembra fare più fatica il Fermo a costruire le stesse trame dei primi 45’ e di conseguenza risulta meno pericoloso. Tre i cambi effettuati da mister Pierantoni dopo 60’ con l’ultimo dei quali, quello di Cappelletti per Guermandi, determinante.

Al 24’ infatti Cappelletti è protagonista dell’azione del raddoppio biancorosso: Cicconetti ruba palla sulla trequarti e poi lancia in area proprio Cappelletti (da pochi secondi in campo) che va in dribbling sul portiere in uscita bassa con Pettinari che lo tocca mettendolo giù. L’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Cappelletti fa segno di volersi incaricare del tiro dagli undici metri e allora si presenta sul dischetto e con freddezza e precisione fa centro spiazzando il portiere con un rasoterra di piatto destro nell’angolino basso. 2-0 e match ora in discesa per la Settempeda. Con meno lucidità e forze il Fermo è generoso nel provarci ancora, ma latitano le opportunità a parte quella creata da Trombetta (35’)che avanza e calcia di sinistro indirizzando la sfera verso il “sette” più lontano, ma Giachetta vola e con la mano di richiamo compie un grande intervento alzando in corner. Il finale è di marca biancorossa grazie alle ripartenze per lo più a campo aperto e in questa fase si mettono in evidenza i subentrati Uncini e soprattutto Sfrappini. Il primo tenta un rasoterra dal limite che chiama Pettinari alla presa a terra; il secondo, dopo aver fatto vedere poco prima uno scatto notevole sulla destra concluso da un assist mancato di poco per mettere Cappelletti davanti alla porta, sfiora la gioia personale quando va in scivolata davanti alla porta anticipando il portiere su invitante passaggio da sinistra di Ceesay con pallone che però si alza troppo finendo sul fondo. E’ l’ultima azione della sfida che si chiude con il successo da tre punti pe rla Settempeda dovrà affrontare una settimana con due impegni, entrambi in trasferta e sempre sul campo del Borgo Mogliano: il primo mercoledì 14 (ore 20) per l’andata dei quarti di Coppa Italia; il secondo sabato 17 (ore 15.30) per il campionato.

Il tabellino

SETTEMPEDA-AFC FERMO 2-0

MARCATORI: pt 13’ Ceesay; st 24’ Cappelletti su rigore

SETTEMPEDA: Giachetta, Zappasodi, Codoni (12’ st Bonifazi), Pagliari, Pepi, Dutto (32’ st Brandi), Ceesay, Paciaroni (12’ st Uncini), Guermandi (23’ st Cappelletti), Cicconetti (28’ st Sfrappini), Romagnoli. A disp. Giulietti, Monachesi, Massacci, Scocco. All. Pierantoni.

AFC FERMO: Pettinari, Smerilli (30’ st Iachini), Gentile, Cerquozzi, Arcangeli, Trombetta, Murazzo (46’ st Malaspina Andrea), Rossi (15’ st Pazzi), Parmegiani, Paglialunga (30’ st Scotucci), Amici. A disp. Mecozzi, Malaspina Mattia, Matacotta, Germani, Qafoku. All. Malaspina Giampaolo

ARBITRO: Bastiani di San Benedetto del Tronto. Assistenti: Virgini di Ancona e Dandio di San Benedetto del Tronto

NOTE: ammoniti Romagnoli, Dutto, Rossi, Giachetta. Angoli: 5-5. Recupero: st 3’

Roberto Pellegrino