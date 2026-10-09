Un viaggio tra lettura, musica e natura accompagnati dalla Dea Feronia

E’ iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del festival “I racconti della Dea Feronia”, la rassegna di libri, storie e passeggiate che guiderà il pubblico alla scoperta dell’istinto e della natura profonda attraverso il tema conduttore: “Come animali selvaggi”.

I primi tre giorni di appuntamenti (gratuiti) sono pensati per far dialogare la saggistica, l’arte e la musica con le bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio. Il sipario si alzerà nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre, alle ore 17, nella Sala degli Stemmi, all’interno del Palazzo comunale.

L’apertura sarà dedicata al tema della “Zoologia mistica”, con una mostra pittorica che vedrà protagonista l’artista Paola Folicaldi, capace di offrire un primo affascinante sguardo sul legame tra l’immaginario umano e il mondo animale, anche grazie alla visita guidata a cura di Lucia Tancredi.

La giornata di sabato 17 ottobre vedrà il festival entrare nel vivo fin dal mattino con un laboratorio pratico e creativo ospitato nel monastero di Santa Chiara, dove gli iscritti potranno cimentarsi nella realizzazione di piccole miniature in compagnia delle artiste Paola Folicaldi e Sabrina Pieroni.

Nel pomeriggio la scena si sposterà sul palco del Feronia, che diventerà il fulcro della divulgazione scientifica. Infatti, si potrà assistere alle riflessioni di Barbara Gallavotti, nota scrittrice e divulgatrice scientifica che, in dialogo con Lucia Tancredi, parlerà del suo libro dal titolo “Il futuro è già qui.”.

Successivamente ci sarà l’intervento del biologo Nicola Bressi, pronto a svelare con ironia i segreti della fauna che popola, a nostra insaputa, le abitazioni di tutti noi, attraverso il racconto del suo libro “Coinquilini bestiali”. L’autore sarà in dialogo con Stefania Monteverde.

La serata troverà poi il suo culmine in uno spettacolo musicale che inizierà alle ore 21.15, intrecciando canti, parole e suggestioni poetiche dedicate ai popoli e alle loro storie.

La domenica si aprirà invece all’insegna dell’esplorazione e del cammino. Nella mattinata del 18 ottobre, infatti, una passeggiata condurrà i visitatori tra i sentieri e le leggende del Castello di Pitino, offrendo un’esperienza adatta a tutti e aperta anche ai propri animali domestici.

Il festival si concluderà nel pomeriggio, nuovamente al Feronia, con gli ultimi due incontri letterari della rassegna che alle ore 17 vedrà come protagonista la scrittrice Lucrezia Cilenti, in dialogo con Marina Peral Sanchez, per raccontare il suo libro “Blu il granchio”.

Quindi, alle ore 18, l’autrice Giovanna Potenza dialogherà con Lucia Tancredi attraverso il racconto del suo testo, “Malefiche”.

Si chiuderà così un ricco percorso che, unendo la riflessione culturale alla riscoperta del territorio, invita fin d’ora la comunità a ritrovare un senso di empatia verso la lettura, la musica e la natura delle cose.

Maria Cicconi