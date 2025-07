Amanti del fumo lento a Villa Teloni per la “Fiesta Campesina”

Una straordinaria partecipazione e un successo senza precedenti hanno caratterizzato la Fiesta Campesina a Villa Teloni, appuntamento clou dell’Encuentro Amigos De Partagás in en Italia, seconda reunion a livello europeo mondiale, dopo Parigi, per il mondo dei sigari cubani, i celebri Avana.

L’evento ha superato ogni aspettativa, raddoppiando le presenze rispetto allo scorso anno, e si è confermato così come un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati del fumo lento e della ricca cultura che lo circonda.

Villa Teloni, splendidamente allestita per l’occasione, ha accolto ospiti giunti da ogni angolo del mondo, offrendo un’esperienza unica e immersiva, fatta di tradizione, profonda passione per i sigari e uno straordinario momento di condivisione e convivialità. Tra le presenze di spicco, accolta dal presidente della Cigar Club Association, Francesco Minetti, anche l’Ambasciatrice di Cuba presso la Repubblica Italiana, Mirta Granda Averhoff.

Sandro Teloni, alla guida del gruppo Teloni.eu, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della Fiesta Campesina a Villa Teloni e ha ribadito la mission del gruppo: “Aprire le nostre esclusive ville e dimore storiche – Villa Teloni è solo una delle nostre meravigliose location, quasi trecento in tutta Italia dalle Marche all’Umbria, alla Toscana e fino alle terre dei laghi, dal Lago Maggiore agli altri – per eventi come questo e per altri eventi business è nelle nostre attività. Per l’Encuentro Amigos De Partagás abbiamo messo in campo i nostri migliori Experience Manager, coordinati dall’instancabile regista Monica Margaretini. Sono professionisti che conoscono i territori, le eccellenze e le loro bellezze ma, soprattutto, sanno come far vivere profondamente esperienze indimenticabili a coloro che vi partecipano. Per questa serata speciale e per le giornate che stanno vedendo accogliere in terra maceratese centinaia di appassionati di sigari, che ancora una volta si sono dati appuntamento da noi, abbiamo pensato a tutto: dai contenuti all’ospitalità, dalla regia alla selezione dei migliori fornitori locali. Gli ospiti, gran parte stranieri, hanno potuto visitare cantine, musei e altri luoghi magici. Tutto sapientemente organizzato, dai tour ai transfer. Una macchina organizzativa senza eguali che ha funzionato come una grande orchestra e di questo non possiamo che andare orgogliosi”.

Teloni ha inoltre aggiunto: “Accogliere un evento di questa portata, e per tutti questi giorni, non significa solo affittare uno spazio, ma significa offrire un’esperienza immersiva tramite la figura degli Experience Manager di Teloni.eu che arricchisce l’evento stesso e lascia un ricordo indelebile nei partecipanti. Questi nostri luoghi, carichi di storia e fascino, diventano palcoscenici ideali per celebrare tradizioni, promuovere prodotti di eccellenza e creare reti importanti, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione e alla conservazione di un patrimonio architettonico e culturale straordinario di cui le regioni dove operiamo, dalle Marche all’Umbria, dalla Toscana al Lazio, dalla Puglia alle isole, sono davvero ricche”.