Sabato 12 luglio la prima “Festa Boys Settempeda 1925”

Il tifo organizzato biancorosso è in fibrillazione in vista della “Festa Boys Settempeda 1925”. E’ tutto pronto per vivere la prima edizione di un evento bello e significativo. Unione, appartenenza, passione, amore per la propria squadra del cuore, questo ha spinto gli ultras biancorossi a creare una serata di aggregazione, goliardia, cori e voglia di stare insieme. Tutti i tifosi sono chiamati a ribadire una volta di più l’amore e il legame verso i colori biancorossi e verso la Settempeda, partecipando in gran numero alla festa.

L’idea è venuta ai responsabili dello storico gruppo ultras settempedano, i “Boys”, che hanno voluto dedicarsi una serata diversa e particolare e che potrà essere vissuta da tutti.

L’appuntamento è per sabato 12 luglio presso il Circolo ricreativo Acli di San Severino, sito in via XX Settembre n. 32, dove a partire dalle ore 18 si potrà accedere (ingresso gratuito) nello spazio all’aperto del circolo per vivere appieno la festa. Si potranno gustare aperitivi, panini e birra oltre che trascorrere tutto il tempo all’insegna del divertimento e della buona musica, che verrà proposta da dj Leonardo Simoncini, fin dall’inizio dell’evento, e da dj Yasser.

Roberto Pellegrino