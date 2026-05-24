Torneo “Carlini – Orselli”: l’Under 19 batte la Passatempese in trasferta (2-1)

Cercava un pronto riscatto la juniores biancorossa ed è puntualmente arrivato. Seppur con un po’ di fatica, la Settempeda under 19 piazza il colpaccio nella trasferta di Passatempo e batte i padroni di casa per 2-1. Gara complicata e difficile per i ragazzi di Giacconi che però sono stati bravi ed abili a restare sempre attenti gestendo il match con concentrazione e lucidità anche nei momenti più difficili. Sono stati i due 2007, quest’anno in pianta stabile in prima squadra, Pietro Ammora e il subentrato Riccardo Borgiani, al secondo centro nel torneo, a far gioire i giovani biancorossi che adesso con cinque punti all’attivo possono puntare a superare la prima fase ed accedere alla parte ad eliminazione diretta del Carlini-Orselli. Per tagliare il traguardo servirà probabilmente un altro successo e l’occasione verrà data dall’ultima partita del girone, ovvero quella casalinga contro il Caldarola (giovedì 28 maggio ore 20 al Soverchia).

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Giulietti, Eugeni, Monachesi, Paciaroni, Amici, Corna, Sfrappini, Massacci, Meschini, Carloni, Ammora. A disp. Serenelli, Ndiaye, Moisa, Sparvoli, Borgiani, Luchetti, Lovaglio, Diop, Bellomarì. All. Giacconi.

r. p.