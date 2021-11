Coppa: giovane Settempeda perde con l’Urbs Salvia (3-5)

Esce sconfitta dal pirotecnico match di Coppa Marche la giovane Settempeda schierata per l’occasione da mister Ruggeri. Finisce 5-3 in favore dell’Urbis Salvia la gara valida per la seconda giornata della fase due del torneo, ma il risultato non rispecchia fedelmente quello che si è visto in campo ed è davvero troppo pesante per i locali. Basti pensare che fino al 35’ minuto del secondo tempo i biancorossi erano avanti per 3-1, poi il finale di partita, dove sono venute meno le energie, è stato negativo con i quattro gol degli ospiti che hanno sancito il largo punteggio in loro favore. Resta, comunque, la bella e convincente prova dei ragazzi di casa, in campo praticamente tutta la juniores (della prima squadra erano convocati Palazzetti, rimasto in panchina, e Sparvoli capitano per una sera e titolare), che hanno disputato un ottimo match e in particolare un grande primo tempo dove è emersa organizzazione di squadra e si sono visti schemi mandati a memoria senza dimenticare una serie di azioni in velocità e una manovra ficcante che hanno creato parecchie difficoltà agli avversari. Insomma, una prova da lodare e da evidenziare che conferma l’ottimo lavoro che si sta facendo su questi giovani i quali stanno rispondendo nel modo migliore. Resta il rammarico per l’epilogo del confronto, ma la serata può essere archiviata con soddisfazione. Prossimo appuntamento con la Coppa il 17 dicembre a Matelica per il terzo e ultimo turno del mini girone.

La cronaca

La Settempeda è chiamata al turno infrasettimanale per rispettare l’impegno di Coppa Marche. Siamo nella seconda fase del torneo e la sfida tra biancorossi e Urbis Salvia è valida per la seconda giornata. Gli ospiti scelgono un undici con diversi titolari, mentre Ruggeri opta per dare spazio ad un gruppo giovanissimo formato non solo da coloro che di solito sono in prima squadra ma anche da quelli che giocano stabilmente con la juniores. L’inizio è decisamente positivo perché dopo soli 4’ la Settempeda passa: sugli sviluppi del secondo corner consecutivo la palla arriva al limite a Panicari che batte al volo trovando l’angolino basso alla destra del portiere. E’ un match piacevole e combattuto che mostra una Settempeda pimpante e che gioca davvero bene. Al 28’ il raddoppio è servito grazie a Jacopo Rossi che fa tutto da solo. Da fondo campo a sinistra il numero 10 con un movimento perfetto salta un difensore e poi scarica un destro micidiale che si infila a mezza altezza sul palo opposto. Una prodezza che vale il 2-0. Al 32’ Scattolini è chiamato alla deviazione in tuffo sul rasoterra di Salvatori. Al 42’ pregevole azione sulla sinistra con Falistocco che mette in mezzo un pallone d’oro per l’accorrente Panicari che calcia a botta sicura trovando però la bella risposta di Staffolani. Dal possibile 3-0 al 2-1 il passo è breve. Prima Alzapiedi impegna Scattolini alla respinta di piede, poi arriva il penalty per l’Urbis Salvia che Pettinari trasforma.

La ripresa si accende al minuto 8 con un altro rigore fischiato in favore degli ospiti. Ancora Pettinari dal dischetto che stavolta però trova pronto Scattolini a toccare e deviare il pallone sulla traversa. Al 21’ ci prova Cullhaj con il destro e Scattolini risponde ottimamente così come su conclusione da lontano di Di Marino. Poco dopo Panicari va via in area e viene steso. Rigore che lo stesso Panicari trasforma scegliendo il “cucchiaio”. Siamo 3-1 per la Settempeda e la gara sembra b

en indirizzata. Valeri però accorcia le distanze ribadendo in porta la respinta del portiere biancorosso. Passa un attimo e l’Urbis Salvia coglie il pari con Monteverde. Si entra nel finale di partita e Pettinari impegna Scattolini poi al 44’ gli ospiti ribaltano definitivamente il risultato. Lancio lungo che parte dalle retrovie e finalizzazione di Cullhaj che vale il 3-4. Nel recupero c’è una chance per Panicari che su punizione costringe Staffolani ad alzare in angolo. Il portiere ospite va al rinvio lungo al minuto 50 e trova Strazzella che realizza la rete del 3-5, ultimo episodio di un match divertente e ricco di emozioni.

SETTEMPEDA: Scattolini, Corna, Sparvoli, Gega (42’ st Ronci), Crescenzi, Lullo, Panicari, Menichelli (34’ st Copani), Pierandrei, Rossi Jacopo (34’ st Buratti), Falistocco (44’ st Amici). A disp. Palazzetti, Biondi, Tartabini. All. Ruggeri.

RP