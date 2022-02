Il maltempo ferma il calcio settempedano. In Prima Categoria la gara della Settempeda in quel di Camerino è stata rinviata, infatti, per neve. Un derby dunque andato in… bianco!

In Terza Categoria, invece, non è stato possibile al Serralta disputare la partita sul campo di Sforzacosta, reso impraticabile da neve e pioggia cadute in abbondanza alla vigilia delle ostilità.

Quindi, nulla da fare anche per i ragazzi di mister Palazzi.