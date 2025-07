Aperta la nuova parrucchieria di Diana Isaku in via Collio

Il centro storico si arricchisce di una nuova attività: ha aperto i battenti in via Collio, al civico numero 9, la parrucchieria di Diana Isaku.

Al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco Rosa Piermattei, che si è complimentata con la titolare per aver scelto di investire nel cuore della città.

“È sempre una gioia vedere nuove attività aprire nel nostro centro storico – ha dichiarato Rosa Piermattei -. Significa fiducia nel territorio, voglia di mettersi in gioco e contribuire alla vivacità della nostra comunità. Faccio a Diana un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura imprenditoriale”.