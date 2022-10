Sono iniziati alla Scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” gli incontri-laboratorio di educazione alla sicurezza stradale, tenuti dagli agenti della Polizia municipale di San Severino. Il progetto, inserito nelle attività di educazione civica, nasce dalla collaborazione tra la Scuola e la Polizia municipale cittadina guidata dal comandante Adriano Bizzarri che ha proposto un percorso di Educazione stradale per la Primaria studiato per sensibilizzare le varie fasce di età e volto all’interiorizzazione dei valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive.

Più precisamente il progetto è finalizzato alla conoscenza della figura del vigile urbano, a muoversi in sicurezza a piedi e in bicicletta, rispettando le regole e il contesto ambientale. Tutto ciò per educare i giovani a una cittadinanza consapevole.

L’attraversamento pedonale Un momento dell’incontro alla Scuola primaria Un momento dell’incontro alla Scuola primaria





Gli incontri, aperti dai saluti dell’assessore Jacopo Orlandani, del comandante Bizzarri, della vice Fabiana Forconi, del dirigente scolastico Sandro Luciani, e tenuti dai preparatissimi agenti Stefania Menichelli e Luca Crescentini, sono iniziati oggi, martedì 18 ottobre, nelle classi prime con una parte teorica e poi con una seconda parte operativa in strada, suscitando l’entusiasmo dei bambini che hanno sperimentato le regole che deve rispettare il pedone. Gli alunni, infatti, si sono improvvisati – sotto l’attento controllo degli istruttori e dell’insegnante – vigili urbani impegnati nel rendere sicuro l’attraversamento dei compagni di classe.

Le attività vedranno il coinvolgimento fino a novembre di tutte le classi prime e seconde dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” e proseguiranno poi anche nel nuovo anno per le classi terze, quarte e quinte, le quali affronteranno la conoscenza approfondita della strada, della segnaletica e di come muoversi in sicurezza con la bici.

a. a.