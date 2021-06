Torna musica dal vivo: allievi della banda Adriani in concerto

Al Chiostro di San Domenico è tornata la musica dal vivo con gli allievi della scuola di musica del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”. Un evento fortemente voluto dal direttivo dell’Associazione che ha creduto, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, nella forza della musica e nella passione degli allievi. È stato un anno scolastico complicato ma che, grazie all’impegno del direttivo e degli insegnanti, è andato avanti superando tutti gli imprevisti. Alla scuola di musica del Corpo filarmonico “Adriani” le lezioni sono proseguite in presenza per tutto l’anno scolastico, eccetto un breve momento di stop dovuto al passaggio in zona rossa con conseguente attivazione della didattica online. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza allievi, docenti e famiglie hanno collaborato per consentire alla musica di restare viva.

Per ripagare tutti gli allievi dell’impegno profuso durante l’anno il direttivo ha così elaborato un protocollo per organizzare uno spettacolo di fine anno all’aperto e nel pieno rispetto della normativa antiCovid-19. L’evento, che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 11 giugno 2021, ha finalmente dato la possibilità a tutti gli allievi di esibirsi di fronte a un pubblico nella splendida location del Chiostro di San Domenico.

Tanta la soddisfazione del presidente Alessandra Aronne che ha ringraziato gli allievi, le famiglie e tutti i docenti: Arianna Aureli, flauto traverso; Riccardo Brandi, clarinetto e canto corale; Davide Pergolesi, batteria; Francesco Carducci, saxofono; Vanni Belfiore per il corso di ottoni.

Alla serata musicale è intervenuta anche la vicesindaco e assessore alla cultura, Vanna Bianconi, che si è congratulata con tutti gli allievi e con il direttivo definendo l’impresa portata avanti come un vero e proprio “atto di coraggio” che ha consentito di non fermare la musica e la passione dei ragazzi.

L’associazione, nel frattempo, in attesa della ripartenza del prossimo anno scolastico della Scuola di Musica, sta già preparando con il gruppo vocale “Tourdion Ensemble” alcuni brani che verranno eseguiti alla serata del 26 luglio presso le terme romane di Septempeda nello spettacolo organizzato da i Teatri di Sanseverino.