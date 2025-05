Bar Scuriatti: il campione della “Latte Art” è Paolo Capitani, specialista fra i migliori d’Italia

Il Bar Scuriatti ha un campione nel proprio staff! Come barista infatti vi lavora da qualche tempo Paolo Capitani, un vero numero uno nella specialità della Latte Art (capacità di creare spettacolari disegni con il latte sulla superficie di una tazzina da caffè o di una tazza da cappuccino).

Quindi chi vorrà provare una “gustosa” esperienza potrà recarsi al Bar Scuriatti per ammirare e per provare le creazioni di Paolo.

Capitani, recentemente, è stato impegnato a Senigallia nella seconda tappa del campionato italiano di Latte Art Grading Sistem (sistema internazionale che valuta le competenze dei baristi in questa disciplina) dove erano presenti artisti del latte provenienti da tutta Italia.

Tra questi, Paolo Capitani ha fatto un figurone imponendosi nel livello verde (ce ne sono tre: oltre al verde anche rosso e nero) dimostrando ai giudici tutta la sua abilità e bravura.

Dopo aver ricevuto il trofeo, Paolo ha detto: “Un applauso a me stesso per l’impegno profuso, necessario per raggiungere questi risultati. Ringrazio il mio “trainer” Manuel Verdini che mi ha sempre consigliato al meglio. Ringrazio i titolari del Bar Scuriatti, oltre che i colleghi, per il loro supporto. Infine voglio ricordare i giudici, gli avversari e chi mi ha dato una mano per poter prendere parte alle gare”.

Per il futuro Paolo conta di fare ancora meglio e punta a realizzare i suoi sogni nel cassetto: vincere il Mondiale nel livello verde (a Milano nel mese di ottobre 2025) e vincere le competizioni del livello rosso e nero.

Determinazione e talento non gli fanno certo difetto e Paolo può riuscire nei suoi propositi e tutti coloro che lo conoscono sono convinti che possa farcela, a cominciare dai titolari e dai colleghi del Bar Scuriatti che fanno il tifo per lui.