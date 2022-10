Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, rimasto alla guida del Perugia per appena tre gare, rimediando altrettante sconfitte (contro Pisa, Como e Sudtirol), sulla panchina degli umbri torna mister Fabrizio Castori, che era stato esonerato dal presidente Massimiliano Santopadre dopo la sconfitta nel derby con la Ternana.

Inevitabile la scelta di fare un passo indietro per evitare di dover ripartire di nuovo da zero.

Il tecnico è stato contattato ieri sera e questa mattina è arrivato in sede per il colloquio con lo stesso presidente.

Con la quarta sconfitta di fila (e la settima in nove gare), il Perugia è sempre più staccato all’ultimo posto in classifica con appena quattro punti, in una situazione che appare difficile da recuperare. Toccherà ora a Castori rimettere in carreggiata la squadra, la quale tornerà in campo sabato alle ore 14 nella trasferta di Reggio Calabria.