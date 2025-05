Prosegue in centro l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione

Proseguono i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione nel Comune di San Severino, un’opera strategica affidata all’Assem Spa, che da tempo sta interessando gran parte del centro urbano. Gli interventi, oltre a modernizzare gli impianti, consentono di ridurre significativamente i consumi energetici, contribuendo a un notevole risparmio per le casse comunali e a un miglioramento della qualità dell’illuminazione, con benefici per la sicurezza e l’ambiente.

Nelle prossime settimane un altro importante intervento interesserà le seguenti vie, contribuendo a estendere la rete di illuminazione a led ad alta efficienza: via Giovan Battista Caccialupi, via Ireneo Aleandri, via Giuseppe Collio, via Fratelli Acciaccaferri, via Di Contro, via Ettore Marcucci, via F.lli Giri, via G. Moretti, via F. Panfili, via F. Coletti, via Giovanni Carlo Gentili, via Settempeda (SP502), svincolo strada Septempedana, via Giambattista Pergolesi, via G. Rossini, via Adriani, via G. Spontini e cavalcavia tra viale Mazzini e viale Europa.

Questi lavori rientrano in un piano più ampio che ha già visto la sostituzione di migliaia di punti luce con proiettori a led, portando a un risparmio energetico superiore all’80% in alcune aree e rendendo San Severino un esempio per altre città in termini di qualità della luce diffusa ed eleganza dei corpi illuminanti, ora parte integrante dell’arredo urbano.