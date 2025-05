Incrocio per Parolito, tragedia evitata grazie alla prontezza di riflessi dell’autista del bus

Incidente stradale sabato pomeriggio, intorno alle ore 14, lungo la strada provinciale “San Severino – Tolentino”, all’altezza dell’incrocio per la frazione di Parolito, subito dopo il bar dekke Casette. Il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Polo, guidata da un ragazzo settempedano, un pullman di studenti che stava rientrando a Tolentino e una Fiat Punto.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, prontamente intervenuta per effettuare i rilievi di rito, la Volkswagen Polo si è scontrata con l’autobus della Sasp.

Il conducente del mezzo pesante ha cercato di evitare l’impatto con prontezza di riflessi e una manovra d’emergenza. Sul bus c’erano alcuni ragazzi e ragazze da poco usciti da scuola e, a parte lo spavento, sono rimasti illesi.

L’autista, infatti, ha scongiurato un potenziale frontale dalle conseguenze ben più gravi. Nessuna conseguenza per i conducenti delle due autovetture, entrambi neopatentati del luogo.

Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica esatta del sinistro.