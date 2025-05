“La Notte dei Musei”: sabato 17 maggio la nuova edizione nei luoghi d’arte settempedani

San Severino si prepara ad accogliere la nuova edizione de “La Notte dei Musei”, l’evento internazionale che apre gratuitamente le porte di musei e luoghi della cultura in tutta Europa per una serata all’insegna dell’arte, della storia e della conoscenza.

L’appuntamento è per sabato 17 maggio, dalle ore 21 alle 24.

Due gli itinerari proposti: percorso centro storico e percorso con servizio navetta. In alternativa si potranno esplorare liberamente i luoghi d’arte ritirando la piantina presso la sede della Pro loco, a partire dalle ore 20.30. Per chi desidera un’esperienza più approfondita, sono previste anche visite guidate con personale certificato (su prenotazione).

Il percorso centro storico include l’apertura della Galleria d’arte moderna “Filippo Bigioli” a Palazzo comunale, in piazza, e un itinerario tra la chiesa di San Giuseppe, con la performance del Corpo filarmonico “Francesco Adriani” e del Coro Tourdion Ensemble dal titolo “Siamo peccatori felici” in memoria del maestro Simone Cartuccia, e il teatro Feronia dove sono in programma visite culturali.

Poi laboratorio di scultura “La costruzione della scultura in ceramica” nell’ex chiesa della Misericordia e visite culturali e attività con l’associazione Sognalibro nella biblioteca comunale “Francesco Antolisei”.

Inoltre visite all’House Museum Clocks and Scientific Instruments in via XX Settembre, al Museo dell’Arte recuperata MARrec e al Museo della Guerra.

Apertura straordinaria anche del palazzo storico Cristini, in via Angelo Massarelli, e della mostra d’arte Sandro Pierucci, sempre in via Massarelli ma al civico numero 31.

Poi apertura straordinaria della chiesetta di San Rocco e della sede dell’associazione Palio dei Castelli con la mostra delle armi e dei costumi medievali.

Aperture straordinarie anche delle sedi dell’Ipsia, l’Istituto Professionale, e dell’Uteam in via Salimbeni, con una mostra del corso di fotografia a cura di Giorgio Della Mora, e della basilica di San Lorenzo in Doliolo, oltreché del MUSET, il Museo dell’Elettricità e del Territorio di viale Bigioli.

Il percorso con servizio navetta, con partenza dalle ore 20.45 da San Domenico, prevede invece la visita al Santuario della Madonna dei Lumi, al Museo archeologico “Giuseppe Moretti” e al chiostro di Castello al monte, nonché al MUSET, il Museo dell’Elettricità e del Territorio.

L’iniziativa sarà arricchita dalla mostra diffusa “La mia città un’opera d’arte”, che animerà le vie cittadine con opere realizzate dagli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” in collaborazione con i commercianti e la Pro loco.

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla classe 4GR Grafica dell’Istituto Tecnicoe “Divini” e alla professoressa Roberta Sorrentino per aver curato il materiale grafico dell’evento, con un ringraziamento particolare alla studentessa Elena Modesti che ha realizzato l’immagine ufficiale di questa edizione.