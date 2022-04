Alessandro Paparoni: “Allenare mi permette di rivivere il mio cammino”

Un percorso glorioso da atleta con la maglia della Cucine Lube, un buon feeling con le nuove leve e un prezioso contributo da tecnico all’Academy Volley Lube. Alessandro Paparoni è un punto di riferimento per i giovani talenti che sognano la serie A, rappresenta il fuoriclasse che è riuscito a sfondare partendo dal vivaio fino a vincere molti titoli prestigiosi in Italia e all’estero, con la Lube e in Nazionale, chiudendo persino una Final four di Champions League da MVP.

Valido collaboratore nello staff di Gianni Rosichini per favorire l’ascesa degli emergenti U19 e U17 in questa stagione 2021-2022, l’ex libero della Lube è la persona ideale per fotografare la situazione dei baby talenti biancorossi: “Le nostre squadre principali – dice Alessandro – sono partite in sordina per poi aumentare l’affiatamento e alzare il livello. Non bisogna stupirsi perché è questo il lavoro da fare sui giovani, soprattutto quando si affrontano anche campionati di C e D con avversari più grandi ed esperti. Non sono poi così vecchio, ma ai miei tempi era più semplice rimanere concentrati sulla pallavolo, adesso ci sono più distrazioni e altrettante alternative rispetto al volley. Parlando di Lube, i risultati sportivi hanno accresciuto l’appeal del Club, sta a noi far capire ai ragazzi che l’aurea vincente della società va presa come uno stimolo per migliorarsi. Chi veste i nostri colori deve meritarli ogni giorno. Allenare i giovani mi dà la possibilità di rivivere il mio percorso, ma anche di rivedere i miei pregi e difetti in alcuni dei ragazzi. Il fatto che io ci sia già passato è un vantaggio sia per me che per loro. Mi trovo molto bene nello staff di Rosichini e penso che i frutti del lavoro tecnico si vedano nell’atteggiamento e nei risultati delle squadre. Il più grande dispiacere è legato ai contrattempi negli ultimi anni per via del Covid. Gli allenamenti a singhiozzo e i blocchi dei tornei hanno fatto perdere delle buone chance ai giovani. Questa è una considerazione che vale per tutti i Club. Spero che sempre più ragazzi si avvicinino ala pallavolo e vengano a conoscere la ‘nostra famiglia’. Poter vedere da vicino i campioni biancorossi e accostarsi al volley in giovane età, senza pressioni ma con un approccio ludico, è un bel modo di iniziare”.