Gartèn, un anno dopo: il successo della festa di compleanno ai giardini

Sabato 3 maggio il Gartèn di San Severino ha organizzato un evento per celebrare un anno di apertura del locale, in collaborazione con il Much More di Matelica e con il patrocinio del Comune di San Severino. Nel corso della giornata i Dj che hanno proposto musica con l’intento di coinvolgere in maniera attiva il numeroso pubblico presente all’iniziativa sono stati Bmas 360°, Notti Indie e Nicola Pigini.

Come avete trascorso questo primo anno dall’apertura del locale?

“Da maggio 2024 a maggio 2025 sono successe tante cose – dice Simone Vitturini, uno dei protagonisti dello staff del Garèn e Dj all’orario dell’aperitivo col nome Bmas 360° -. L’inizio è stato in parte titubante per quanto riguarda la nuova struttura, perché alcuni sono rimasti un po’ spiazzati del fatto che c’è stato un cambiamento, cioè il passaggio da un bar-chiosco, come lo è stato per molto tempo, a un lounge bar dove si può fare anche cena, oltre che l’aperitivo. Invece, il giardino ha riscosso fin da subito un grande successo, vista la sua oggettiva bellezza”.

Poi Simone Vitturini aggiunge: “Con il passare del tempo e con l’arrivo dell’estate, la situazione è andata in crescendo. Infatti il Gartèn è riuscito a diventare un buon riferimento estivo per l’intero paese, come è stato il bar dei giardini in passato, per molti anni. Durante la fase invernale è stato difficile far capire che la zona bar potesse essere considerata attiva, ma questo lo avevamo in parte previsto, visto che prima non era mai stata aperta in inverno. Così, abbiamo scelto di concentrarci molto sulla parte della ristorazione, con eventi specifici svolti ad esempio nel periodo natalizio, per l’ultimo dell’anno e per San Valentino”.

Come è stata strutturata la giornata dell’evento?

“Abbiamo iniziato alle 12 con la presentazione di una parte dei nostri collaboratori-fornitori che hanno avuto l’opportunità di far conoscere i loro prodotti alla realtà locale, ad esempio liquori, vini e lievitati, per poi andare a sviluppare il pranzo-brunch fino alle ore 15.30 che è stato poi, tra l’altro, uno dei migliori format che abbiamo utilizzato in questo anno al Gartèn. Successivamente, verso le 16.30, si è svolta la presentazione della nuova concezione del Banco merenda con pinse, focacce, croissant farciti, panini, tramezzini, toast e anche una parte dolce formata da torte e maritozzi. L’animazione degli Scout sui giochi è andata avanti fino alle 18.30 per poi arrivare all’aperitivo alle ore 19. Invece, la cena degustazione si è realizzata dalle ore 20.30 fino alle ore 24, fermando la musica dei Dj di Notti Indie per un istante, per sottolineare il compleanno di un anno di apertura del Gartèn, e ringraziando il pubblico presente alla serata, ma anche tutti coloro che hanno collaborato con noi per realizzare l’evento. Quindi, siamo ripartiti con il Dj set di Nicola Pigini fino alla chiusura, con un grande afflusso di persone”.

Quali sono gli eventi e i progetti che avete in mente per i giorni a venire?

“I prossimi eventi estivi vedranno il giardino come protagonista, capace di coinvolgere tutte le diverse generazioni: dai bambini ai ragazzi, dagli adulti agli anziani. Infatti, organizzeremo svariati eventi culinari, culturali e musicali, attuando la collaborazione con il Comune, molto efficace, visti gli esiti positivi degli eventi già realizzati insieme, come quello recente della Pasquetta. Successivamente, valuteremo una proposta per il periodo autunno-inverno fino a Natale, in modo da far diventare il connubio Gartèn e Giardini pubblici uno dei punti di riferimento dell’entroterra marchigiano”.

Lo Staff del Gartèn, dunque, è rimasto soddisfatto dell’iniziativa intrapresa e anche i Dj di Notti Indie hanno reagito con un feedback positivo riguardo l’evento realizzato.

Quale è stata la reazione che avete percepito da parte del pubblico?

“Fin da subito, abbiamo visto molte persone coinvolte mentre abbiamo svolto la nostra performance. Ci siamo sentiti a casa, ricevendo sorrisi e vibes positive da parte della pista”, raccontano i giovani Dj-vocalist di Notti Indie, originari di Fabriano e da tempo collaboratori con il Much More di Matelica. “Il nostro stile musicale si basa su un format differente dal classico Dj set, un po’ fuori dal comune rispetto alle note musicali che spesso vengono ascoltate in serata. Noi proponiamo molti testi da poter cantare, creando dunque una situazione simile a un concerto. Speriamo di aver trasmesso quindi ai cittadini settempedani, e non solo, la passione verso il nostro genere musicale basato sul coinvolgimento emotivo che molte parole di celebri testi musicali possono evocare dentro ognuno di noi”.

Per concludere, anche Nicola Pigini, giovane marchigiano, noto Dj della zona (e non solo), ha realizzato un Dj set ricco di vitalità, rimanendo anch’egli soddisfatto dell’iniziativa intrapresa.

Quale è stato il messaggio scelto, dietro al format musicale di sabato sera?

“Quando metto un disco mi concentro molto sulle vibrazioni che esso stesso emana, quindi non ho un genere preciso che decido di intraprendere, ma posso scegliere di adottarne diversi, nel corso della mia performance. Passando dal sound tribale alla musica rock, dal pop alla ripresa di celebri melodie, proprie del mondo del passato, il mio intento si basa ad esempio, sul voler trasmettere a chi ascolta, l’energia che c’è dietro ad un suono, l’emozione che c’è dentro ad una determinata melodia, a prescindere dal genere scelto. Riguardo al Dj set di sabato sera, il messaggio che ho avuto il piacere di far arrivare ai cuori dei tanti presenti in pista, gira dietro ad un unico concetto: la trasmissione di vibrazione positive legate alle melodie scelte. Infatti, attraverso l’utilizzo di suoni basati sull’intrattenimento e sul divertimento, si può creare una sinergia indescrivibile, ricevendo quindi una risposta attiva da parte del pubblico. Dunque, è come se si creasse una sorta di gioco psicologico, dove si istaura un rapporto di empatia e coesione tra il pubblico e la musica. All’evento di sabato ho notato diverse persone coinvolte nell’ascolto e questo mi ha reso molto felice. Credo quindi che la collaborazione tra il Gartèn e il Much More abbia funzionato alla grande, rendendo la pista piena di gioia e vitalità”.

