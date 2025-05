Domenica a San Pacifico per la Festa della mamma e del fanciullo

Domenica 11 maggio il santuario di San Pacifico si trasforma in un luogo di festa, preghiera e gioia per celebrare insieme la Festa della mamma e la Festa del fanciullo. Una giornata ricca di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, tra momenti di spiritualità, animazione e divertimento per i più piccoli. Il programma si apre alle ore 9 con la celebrazione di una messa, seguita da una seconda celebrazione alle ore 11.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, il piazzale del santuario ospiterà attività dedicate ai bambini: giochi sui gonfiabili, truccabimbi, animazione, il tutto accompagnato da popcorn, zucchero filato, ceche (tipiche frittelle), pane e Nutella offerti gratuitamente a tutti i partecipanti.

Alle ore 18 si terrà la recita del rosario, mentre alle ore 18.30 si concluderà la giornata con la messa e l’affidamento di tutti i bambini a San Pacifico.

L’iniziativa, promossa dal padre guardiano del santuario di San Pacifico, padre Luciano Genga, è un’occasione speciale per ritrovarsi insieme in un clima di festa e spiritualità, celebrando la figura della mamma e l’importanza dei bambini nella comunità.

Tutti sono invitati a partecipare a questa giornata di gioia, fede e condivisione.