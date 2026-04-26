Unimc: Federica Ventura neodottoressa con 110 e lode in Scienze della formazione

La giovane studentessa settempedana Federica Ventura si è brillantemente laureata in Scienze della formazione primaria all’Università di Macerata, discutendo una tesi in Letteratura per l’infanzia.

Federica ha conseguito la laurea magistrale con la votazione di 110 e lode. Nella sua tesi ha approfondito il tema de “Le rappresentazioni della Shoah nella letteratura per l’infanzia dal secondo dopoguerra a oggi”; relatore il professor Juri Meda.

Complimenti, dunque, alla neodottoressa e auguri per un brillante futuro lavorativo!