La biblioteca “Francesco Antolisei” aderisce alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri”, promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura e giunta alla tredicesima edizione.

Il tema istituzionale dell’edizione 2023 è “Se leggi sei forte!”.

Due i filoni tematici che animeranno il ricco programma di eventi.

Il primo è “La forza delle parole”. Come ricorda un antichissimo proverbio, le parole possono ferire più della spada, con una forza che va oltre il piano fisico. Le parole cambiano il mondo e le persone che lo plasmano giorno dopo giorno. Con letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e sociali, sono stati programmati ben nove incontri in città, il primo dei quali si terrà sabato 6 maggio alle ore 17. La sezione settempedana dell’Archeoclub d’Italia presenta, al teatro Italia, il libro: “Atlante dei cammini cristiani medievali” di Roberto Ranciaro.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà poi venerdì 12 maggio, alle ore 10, con un incontro destinato ai bambini della scuola agri-infanzia Ippolandia di Gagliole. L’appuntamento si svolgerà in collaborazione con l’associazione Sognalibro e vedrà la partecipazione, al pianoforte, di Celeste Carboni.

Sabato 13 maggio, in occasione della Notte dei Musei, maratona di letture in collaborazione con l’associazione Sognalibro. L’evento sarà aperto a chiunque si vorrà cimentare, senza limiti di età, con la lettura in pubblico. L’appuntamento sarà ospitato nella sede della biblioteca comunale dalle ore 21.30 alle ore 23.30.

Mercoledì 17 maggio il teatro Feronia, a partire dalle ore 18, ospiterà invece un nuovo “Incontro con l’autore” dei Teatri di Sanseverino per la presentazione del libro “Cesco e il grande tossico” di Luca Pakarov.

L’appuntamento “Se leggi sei forte… se ascolti sei più forte!”, in programma venerdì 19 maggio, alle 17, aprirà nella sede dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” il ciclo di incontri per i bambini e per i genitori della Scuola dell’Infanzia con letture e musiche in collaborazione con le volontarie di Nati per leggere e Nati per la musica dell’associazione Sognalibro.

Le iniziative de “Il maggio dei libri” proseguiranno poi sabato 20 maggio, alle 17.30 nella sede della biblioteca “Antolisei”, con la presentazione del libro “La casa di tutti” di Antonella Agnoli. E sempre la biblioteca ospiterà, il 22, 23, 24 e 25 maggio, la visita dei bambini della scuola dell’Infanzia: “Alla scoperta della biblioteca e dei suoi tesori”.

Venerdì 26 maggio nuovo “Incontro con l’autore” promosso dai Teatri di Sanseverino all’Italia. Il giornalista Giorgio Zanchini presenterà due volumi: “Sotto il radioso dominio di Dio” ed “Esistono gli italiani? Indagine su un’identità fragile”.

Il primo filone tematico si chiuderà sabato 27 maggio, alle ore 10.30, con una lettura espressiva – dedicata ai bambini dai 5 anni a cura dell’associazione Sognalibro – di alcuni passi di Pinocchio di Carlo Collodi.

Un altro filone tematico sarà invece dedicato al tema: “Forti come le rime”. L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, interi mondi, con un unico verso, è una potente arma di espressione che si rivolge a quel “poeta interiore” che forse è in ciascuno di noi: spazio quindi ai versi d’amore, a quelli di critica sociale, alle filastrocche, alle liriche delle canzoni e alle sfide all’ultimo verso nei “poetry slam”.

Due gli incontri programmati a San Severino: sabato 6 maggio, a partire dalle ore 16, il foyer del Feronia ospita la presentazione del libro “L’ombra di una stella. Poesie per donne coraggiose” di Ivonne Pagliari a cura dell’associazione Cna impresa donna.

Giovedì 11 maggio, invece, dalle ore 17.30 il nido comunale ospiterà un incontro pomeridiano, per bambini e genitori, di letture e musica a cura dell’associazione Sognalibro, con la partecipazione straordinaria di Celeste Carboni.