Sabato la festa del Gartèn per il primo anniversario della riapertura dei giardini

Sabato 3 maggio il Gartèn ovvero il Bar dei Giardini organizzerà un evento (dalla mattina alla sera), patrocinato dal Comune, per festeggiare insieme ai cittadini settempedani, e non solo, un anno dall’apertura del locale. Precisamente, dalle ore 11 alle ore 15.30 ci sarà il Mercatino dei fornitori, ovvero le collaborazioni presenti all’iniziativa. Si troveranno nella piattaforma di fronte al bar ed esporranno i loro prodotti, con l’intento di farli conoscere a tutti coloro che parteciperanno all’evento.

Le collaborazioni saranno le seguenti: Azienda agricola Angeletti, Forno Vissani 1970, Le Vin Sauvage, Cellocco e Elefante Italian Distillery, Fontegranne, Ibalt distribuzione birra, Simon Le Bobo, Azienda agricola Clementi Graziano Pollenza, Bbq and Dry-Ages Meat Lab, Slash Srl e L’oro di San Severino.

Inoltre, sempre in quell’orario, ci sarà la possibilità di fare un pranzo/brunch, con un’accurata selezione di piatti, cocktail e vini.

A seguire, dalle ore 16.30 alle ore 18, spazio alla classica merenda da consumare all’interno del giardino, accompagnata dall’animazione per i bambini nella zona giochi.

Poi, dalle ore 18.30 fino alle 20.30, ecco il momento dell’aperitivo, in compagnia del Dj Bmas 360°.

Inoltre, sempre all’interno del giardino, dalle ore 19.30 fino alle ore 23 circa, verrà organizzata una cena degustazione, basata su cinque piatti selezionati dallo staff del Gartèn. La cena verrà accompagnata da melodie musicali, perché dalle ore 21.30 fino alle 24 ci sarà il Dj Set con Notti Indie.

Infine, per chiudere in bellezza, a mezzanotte sarà presente in consolle il Dj Nicola Pigini, special guest dell’evento.

Maria Cicconi