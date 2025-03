Polizia locale: l’Unione montana apre la procedura selettiva per la formazione dell’elenco idonei

L’Unione montana di San Severino ha avviato una procedura selettiva pubblica, mediante corso-concorso, per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore di Polizia locale, categoria C, a tempo determinato sia pieno che parziale, per i vari Comuni che fanno parte dell’Unione stessa.

Tra i requisiti di partecipazione figurano il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), il possesso della patente di guida B oltre a quelli che normalmente sono i requisiti per i concorsi pubblici.

Il bando di concorso è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA (htps://www.inpa.gov.it/), all’Albo pretorio online e nella sezione “Concorsi” del sito istituzionale dell’Unione montana (htps://www.umpotenzaesino.it/amministrazione-trasparente/?a=bandi-di-concorso).

Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online predisposto, entro e non oltre il 17 marzo 2025.

I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova selettiva di accesso al corso, di tipo cognitivo, finalizzata alla verifica delle capacità psico-attitudinali e professionali, che consisterà in una discussione argomentata su alcune materie. Successivamente verrà elaborata una graduatoria di merito per l’accesso al corso che sarà aperto ai primi 30 candidati. La partecipazione sarà gratuita. Al termine del corso, infine, i partecipanti, in regola con il livello minimo di frequenza, dovranno sostenere una prova finale.

Per ulteriori dettagli, requisiti specifici e modalità di iscrizione, si invita a consultare il bando completo disponibile sul sito ufficiale dell’Unione montana.