Nuovi orari alla biblioteca comunale: apertura anche il mercoledì pomeriggio

La biblioteca comunale, a partire da questa settimana, osserva nuovi orari di apertura al pubblico. Oltre alle consuete aperture mattutine e pomeridiane, la biblioteca sarà ora accessibile anche il mercoledì pomeriggio, offrendo ai cittadini maggiori opportunità per usufruire dei suoi servizi e delle sue risorse.

Il nuovo orario di apertura, in vigore dal 15 settembre, è il seguente: mattina, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13. Il pomeriggio, nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle ore 16 alle 19.

Ospitata a palazzo Governatori, in via Cesare Battisti, la biblioteca civica “Francesco Antolisei” non è solo un luogo di studio e lettura, ma un vero e proprio polo culturale. Oltre a un vasto catalogo di libri, riviste e giornali, offre ai cittadini una ricca serie di servizi come consultazione, prestito, attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi e l’accesso a risorse digitali. La biblioteca ospita inoltre eventi, presentazioni di libri e incontri culturali che la rendono un centro vitale per la comunità.

Questo ampliamento dell’orario risponde alla crescente richiesta dei cittadini e testimonia l’impegno nel promuovere la cultura e l’accesso al sapere.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0733.641313 o l’indirizzo email biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it.